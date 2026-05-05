Πάντερ: «Αγαπημένος μου παίκτης ο Ντουράντ, κρίνω από το πως με μαρκάρουν στην Euroleague»

Ο Κέβιν Πάντερ σε δηλώσεις του μίλησε για την πορεία της καριέρας του στην Euroleague, τη θητεία του στον Ολυμπιακό και τον τρόπο που βλέπει το μπάσκετ.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο Πάντερ μιλά για τη διαδρομή του από το Bronx στην Ευρώπη, την πρώτη του εμπειρία στην EuroLeague, τη δουλειά πίσω από την άνοδό του, τη νοοτροπία του στα κρίσιμα σημεία, τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν οι αντίπαλες άμυνες και τις θυσίες που απαιτούνται για να μείνει κανείς στο υψηλότερο επίπεδο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Flight Club» του SKWEEK:

Για την εργασιακή ηθική: «Ήταν πολύ καλύτεροι από εμένα, αλλά δεν δούλεψαν αρκετά»

Ένα από τα πιο δυνατά σημεία του επεισοδίου έρχεται όταν ο Kέβιν Πάντερ εξηγεί γιατί το ταλέντο από μόνο του δεν είναι ποτέ αρκετό. Κοιτάζοντας πίσω στα πρώτα του χρόνια, λέει ότι η διαφορά δεν ήταν πάντα η ικανότητα, αλλά η πειθαρχία, η συνέπεια και η διάθεση να συνεχίσεις να δουλεύεις.

«Έχω δει τόσα παιδιά σε μικρή ηλικία που ήταν πολύ καλύτερα από εμένα, αλλά δεν δούλεψαν αρκετά.

Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσεις τον εαυτό σου: τι θέλεις να πάρεις από αυτό το παιχνίδι, από το μπάσκετ; Γιατί μπορεί να μη θέλεις πολλά, και αν δεν θέλεις πολλά, μπορεί να μη βάλεις τη δουλειά που χρειάζεται.

Εγώ μάλλον ρώτησα τον εαυτό μου από μικρή ηλικία τι ήθελα, και κατάλαβα τι χρειαζόταν. Ο Kobe ήταν ο αγαπημένος μου παίκτης και κατάλαβα τι σημαίνει να δουλεύεις σκληρά για κάτι που θέλεις.

Ο πατέρας μου έλεγε πάντα: βιβλία και μπάσκετ. Αν προσπαθείς να φτάσεις κάπου, πρέπει να συγκεντρωθείς, πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό στο σπίτι μας: να μελετάς το παιχνίδι, να δουλεύεις σκληρά, να ψάχνεις πάντα τρόπους να γίνεσαι καλύτερος.

Δεν με νοιάζει πόσο καλός είσαι. Έχω δει τόσα παιδιά σε μικρή ηλικία πολύ καλύτερα από εμένα, αλλά δεν δούλεψαν αρκετά. Με τον καιρό τους πέρασα, και τώρα κάποιοι δεν παίζουν καν πια μπάσκετ.»

Για τη διάρκεια στην καριέρα: «Πρέπει να ξεκινήσεις με βάση τη σκληρή δουλειά»

Ο Πάντερ συνδέει επίσης την εργασιακή ηθική με τη διάρκεια στην καριέρα, εξηγώντας ότι μια μεγάλη πορεία στο υψηλότερο επίπεδο χτίζεται πάνω στην πειθαρχία και την επανάληψη, όχι μόνο στο ταλέντο ή σε στιγμές λάμψης.

«Αν θέλεις διάρκεια στην καριέρα σου, πρέπει να είσαι πειθαρχημένος. Πρέπει να συνεχίσεις να είσαι συνεπής στη δουλειά, σε όποιο επίπεδο κι αν βρίσκεσαι.

Είτε προσπαθείς να φτάσεις στο NBA είτε σε ένα υψηλότερο επίπεδο, όποια κι αν είναι η περίπτωση, να βγάλεις πολλά χρήματα — πρέπει να ξεκινήσεις με μια βάση που είναι απλώς η σκληρή δουλειά.

Αυτό σημαίνει να είσαι συνεπής, να είσαι πειθαρχημένος, όποιο κι αν είναι το όραμά σου, όποιοι κι αν είναι οι στόχοι σου, και να μείνεις σε αυτό. Θα υπάρχουν καλές μέρες, θα υπάρχουν κακές μέρες, θα υπάρχουν μέρες που δεν θα θέλεις να το κάνεις. Αυτό ισχύει σε κάθε τομέα.

Πόσο πολύ το θέλεις; Αυτό θα έλεγα πάντα σε οποιονδήποτε, σε οποιονδήποτε χώρο, όχι μόνο στον αθλητισμό. Πόσο πολύ θέλεις να είσαι ο καλύτερος; Είναι πολύ. Είναι πολλή δουλειά.»

Για το αόρατο κομμάτι της επιτυχίας: «Ο κόσμος βλέπει μόνο το αποτέλεσμα»

Για τον Πάντερ, ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια του να είσαι αθλητής υψηλού επιπέδου είναι ότι το κοινό συχνά βλέπει μόνο το τελικό σουτ, τα στατιστικά ή το αποτέλεσμα — όχι τη δουλειά που υπάρχει από πίσω.

«Νομίζω ότι ο κόσμος βλέπει μόνο το αποτέλεσμα. Βλέπει μόνο αν είναι καλό ή κακό. Και αυτό είναι το κομμάτι που μπορεί να είναι απογοητευτικό σε οποιαδήποτε θέση. Αλλά πρέπει πραγματικά να το μπλοκάρεις όλο αυτό.»

Για τα κρίσιμα σημεία: «Ποιος το θέλει περισσότερο;»

Μιλώντας για τα φινάλε των αγώνων και τα μεγάλα σουτ που καθορίζουν καριέρες, ο Πάντερ εξηγεί ότι σε ένα σημείο η τακτική και τα συστήματα φτάνουν μέχρι ένα όριο. Στις αποφασιστικές στιγμές, όλα συχνά καταλήγουν στη θέληση και στην εκτέλεση.

«Στο τέλος του αγώνα, ειλικρινά, εκείνος θα βάλει καλάθι ή εσύ θα πάρεις την άμυνα;

Μερικές φορές όλα τα συστήματα και η τακτική πάνε στην άκρη. Είναι σαν: ποιος το θέλει περισσότερο; Θα έχεις καλύτερη επίθεση ή καλύτερη άμυνα; Ξεκάθαρα. Έτσι είναι.»

Για τον σεβασμό στην EuroLeague: «Κρίνω από το πώς με μαρκάρουν»

Ο Κέβιν Πάντερ προσφέρει μια αποκαλυπτική ματιά στο πώς μετρά τον σεβασμό των αντιπάλων. Για εκείνον, δεν έχει να κάνει με δημόσιους επαίνους, αλλά με τον τρόπο που οι ομάδες τον μελετούν, τον μαρκάρουν και προσαρμόζονται στο παιχνίδι του.

«Χωρίς να πει κανείς τίποτα, πάντα κρίνω από το πώς με μαρκάρουν στους αγώνες, ποιος με μαρκάρει και πόσο σκληρά προσπαθούν πραγματικά να κάνουν ορισμένα πράγματα. Οπότε το παίρνω ως ένα επίπεδο σεβασμού.»

Για την πρώτη του εμπειρία στην EuroLeague: «Πρέπει να κερδίσεις τα παράσημά σου»

Ο Πάντερ θυμάται επίσης την πρώτη του σεζόν στην EuroLeague με τον Ολυμπιακό, εξηγώντας ότι η στιγμή του “welcome to the EuroLeague” δεν ήταν απλώς ένας παίκτης που σκόραρε απέναντί του, αλλά η συνειδητοποίηση ότι έπρεπε να αποδείξει ξανά την αξία του σε ένα νέο επίπεδο.

«Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν εκτός έδρας απέναντι στην ASVEL. Εγώ και ο Ουέιντ Μπόλντγουιν ήμασταν στο backcourt. Ήταν η τελευταία φορά που ξεκίνησα βασικός, η τελευταία φορά που έπαιξα πραγματικά.

Οπότε η δική μου στιγμή καλωσορίσματος στην EuroLeague ήταν λίγο διαφορετική από το να με “διαλύσει” κάποιος. Πριν από αυτό, είχα κερδίσει το Basketball Champions League δύο φορές συνεχόμενα, τα πήγαινα εξαιρετικά. Έλεγα: είμαι καλά. Μετά φτάνω στην EuroLeague και δεν λειτουργεί έτσι για μένα.

Αυτό λοιπόν ήταν κάπως το δικό μου “welcome to the EuroLeague” moment, σαν να λες: πρέπει να κερδίσεις τα παράσημά σου.»

Για το πρώτο του καλάθι στην EuroLeague με τον Ολυμπιακό

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι παρουσιαστές δείχνουν στον Πάντερ πλάνα από τους πρώτους του πόντους στην EuroLeague. Βλέποντάς τα ξανά, εξηγεί τι σήμαινε για εκείνον να φτάσει επιτέλους σε αυτό το επίπεδο μετά από χρόνια δουλειάς.

«Ήταν ωραίο γιατί δούλεψα τόσο σκληρά για να φτάσω σε εκείνο το σημείο. Όταν άρχισα να καταλαβαίνω τι πραγματικά ήταν, ήταν στόχος δικός μου και του ατζέντη μου. Λέγαμε: πρέπει να φτάσουμε στην EuroLeague.

Οπότε για μένα, το να φτάσω τελικά εκεί, να επιστρέψω ξανά στην Ελλάδα, ήταν κάτι πολύ γνώριμο. Ήξερα πολύ καλά την πόλη. Ήταν τέλειο για μένα. Να παίζω για τον Ντέιβιντ Μπλατ, που αφήνει τους guards του να κάνουν το παιχνίδι τους. Έλεγα: αυτό είναι τέλειο.

Πήρα την πρώτη μου εκκίνηση ως βασικός, στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν, είδα εκείνο το καλάθι και είπα: είμαι έτοιμος. Ένιωσα καλά. Συνολικά, παρότι υπήρχαν δύσκολες στιγμές, έμαθα πολλά. Ένιωσα καλά που έπαιζα τότε για τον Olympiacos, και μου έδωσαν την ευκαιρία να μπω και να κάνω τη δουλειά μου.»

Για τη μελέτη του δικού του παιχνιδιού

Σε μία από τις μπασκετικές αναλύσεις του επεισοδίου, ο Πάντερ αντιδρά σε πλάνα του εαυτού του και εξηγεί πώς οι αποφάσεις του εξαρτώνται από αυτό που του δίνει ο αμυντικός.

«Εξαρτάται από το τι κάνεις μπροστά μου. Διαβάζεις και αντιδράς. Δεν είναι απλώς μία ή δύο ντρίμπλες και μετά σίγουρα θα σουτάρω.

Αν βάλεις το χέρι σου εκεί, θα συνεχίσω να επιτίθεμαι. Αν δεν το κάνεις, τότε θα πάω και θα το αφήσω να φύγει. Όλα εξαρτώνται από το τι κάνεις μπροστά μου.»

Για το σκοράρισμα πριν τον γνωρίσουν πλήρως οι αντίπαλοι

Ο Πάντερ μιλά επίσης για τη διαφορά ανάμεσα στα πρώτα του χρόνια στην EuroLeague και τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν τώρα οι άμυνες.

«Ήταν η πρώτη μου σεζόν, οπότε κανείς δεν ήξερε τίποτα για το τι μου αρέσει, ποια είναι τα counters μου ή πού θέλω να φτάνω. Είτε το πιστεύεις είτε όχι, θα έλεγα ότι ίσως είναι πιο εύκολο να σκοράρεις όταν κανείς δεν ξέρει ποιος είσαι.

Στα πρώτα μου χρόνια στην EuroLeague δεν έβλεπα τις άμυνες που βλέπω τώρα.»

Για τους Κέβιν Ντουράντ, Κόμπε Μπράιαντ και Λου Ουίλιαμς

Το επεισόδιο εξερευνά επίσης τις εμπνεύσεις και τις μπασκετικές αναφορές του Punter. Ονομάζει τον Κέβιν Ντουράντ ως τον αγαπημένο του παίκτη, ενώ αναφέρεται επίσης στους Κόμπε Μπράιαντ και Λου Ουίλιαμς.

«Ο αγαπημένος μου παίκτης είναι ο Ντουράντ. Τον έβλεπα πολύ μεγαλώνοντας. Πάντα άκουγα ότι ήμουν πολύ αδύνατος, ότι έπρεπε να δυναμώσω, και εκείνος ήταν ο πρώτος παίκτης που είδα που ήταν εξαιρετικά αδύνατος, αλλά “μαγείρευε” τους πάντες, τους διέλυε όλους.

Ο KD είναι σίγουρα ο αγαπημένος μου παίκτης. Top five για μένα, σίγουρα. Χίλια τοις εκατό.»

Αργότερα, όταν ρωτήθηκε για το προσωπικό του Top 5, ο Πάντερ αναφέρει:

«Θα βάλω τον KG στο τέσσερα. Τον Ντουράντ στο τρία. Τον Κόμπε στο δύο. Στο ένα, τον Λου Ουίλ.

Για μένα υπάρχει λόγος. Ο Lou Will, γιατί εγώ και εκείνος… μπορεί να σκοράρει. Δεν κινείται πάρα πολύ γρήγορα, δεν είναι μεγάλος αθλητής, δεν είναι τίποτα από αυτά. Και όμως συνεχίζει να σκοράρει.»

Για το να μένεις σταθερός μετά από κακά παιχνίδια

Ο Πάντερ μοιράζεται επίσης ένα δυνατό μήνυμα αθλητικής ψυχολογίας για το πώς να μένεις ήρεμος μετά από κακές εκκινήσεις, χαμένα σουτ και στιγμές πίεσης.

«Μένεις στην πορεία σου. Καταλαβαίνεις πόση δουλειά έχεις βάλει. Θα υπάρχουν καλές μέρες, θα υπάρχουν κακές μέρες, χίλια τοις εκατό. Μείνε στην πορεία σου.»