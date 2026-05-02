Οι Ράπτορς ισοφάρισαν με δραματικό τρόπο και τώρα...game 7 με τους Κλίβελαντ

Οι Ράπτορς κατάφεραν να μείνουν ζωντανοί στη σειρά των playoffs, επικρατώντας των Κλίβελαντ Καβαλίερς με 112-110 στην παράταση.

Με το σκορ ισόπαλο και μόλις 1,2 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Μπάρετ επιχείρησε τρίποντο που χτύπησε στη στεφάνη, αναπήδησε ψηλά και τελικά κατέληξε στο καλάθι, δίνοντας το προβάδισμα και τη νίκη στο Τορόντο.

Ο Μπάρετ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 24 πόντους και 9 ριμπάουντ, ευστοχώντας σε 4 από τα 12 τρίποντά του, με το τελευταίο να είναι και το πιο σημαντικό.

Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα ισορροπημένος από το ξεκίνημα, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα και την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται ισόπαλη (32-32). Οι Ράπτορς πήραν τον έλεγχο στη δεύτερη περίοδο, εκμεταλλευόμενοι τα λάθη των Καβαλίερς και την ευστοχία τους από την περιφέρεια, χτίζοντας διαφορά που έφτασε τους 10 πόντους στο ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο, το Κλίβελαντ προσπάθησε να επιστρέψει, χωρίς όμως να καταφέρει να ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 9 πόντους. Η μεγάλη αντεπίθεση ήρθε στην τέταρτη περίοδο, όπου οι Καβαλίερς μείωσαν σταδιακά και τελικά ισοφάρισαν, οδηγώντας το παιχνίδι στην παράταση, όπου και ήρθε το 3-3.

Η σειρά οδηγείται σε Game 7, που θα διεξαχθεί στο Κλίβελαντ.