Οι φίλοι του Ολυμπιακού έβλεπαν Βαλένθια στο F4 (vid)

Σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα Social Media, οι φίλου του Ολυμπιακού κάνουν ξεκάθαρη την άποψη τους πως ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι στο F4.

Οι οπαδοί των ερυθρόλευκων σε ερώτηση που τους έγινε σχετικά με το ποιες ομάδες βλέπουν στο Final Four της Αθήνας, άφησαν εκτός τον Παναθηναϊκό αφού θεώρησαν την Βαλένθια ως φαβορί της σειράς, ενώ εξέφρασαν και την άποψη τους πως όντως δεν θέλουν τον αιώνιο αντίπαλο στον τελικό. «Όχι γιατί δεν θέλω να τους στεναχωρήσουμε μέσα στην έδρα τους!». Οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν ο Παναθηναϊκός να περάσει στο Final Four της Αθήνας;