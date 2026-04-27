Με... διπλό Φαρίντ και εντυπωσιακό Λεσόρ το Top-10 των play-in (vid)

«Πράσινο» ήταν το Top-10 των play-in, με τους Κένεθ Φαρίντ και Ματίας Λεσόρ να κερδίζουν τρεις θέσεις.

Τα play-in της Euroleague ολοκληρώθηκαν και η διοργανώτρια Αρχή δημοσίευσε το Top-10 με τις καλύτερες φάσεις.

Ο Κένεθ Φαρίντ κέρδισε δύο θέσεις. Το κάρφωμά του μετά την ασίστ του Κώστα Σλούκα ήταν στην 8η θέση, ενώ ήταν και στην τρίτη με το μπλοκ του στον Κεβάριους Χέιζ.

Τέλος, στην κορυφή του Top-10 δεν ήταν άλλος από τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ξεσήκωσε ολόκληρο το «T-Center» με το εμφατικό του κάρφωμα, μετά την πανέμορφη ασίστ του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

