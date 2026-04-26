«Λύγισαν» τους Καβαλίερς και ισοφάρισαν σε 2-2 οι Ράπτορς

Οι Τορόντο Ράπτορς πήραν την νίκη στο «θρίλερ» του Game4 με 93-89 επί των Καβαλίερς, ισοφάρισαν την σειρά σε 2-2 και έμειναν ζωντανοί.

Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού οι Ράπτορς πήραν αέρα +5 (8-3), όμως στην συνέχεια οι Καβς προσπέρασαν και ήλεγξαν τον ρυθμό, κλείνοντας την περίοδο μπροστά με 14-17, σε ένα ιδιαίτερα χαμηλό για ΝΒΑ σκορ. Στην δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν στο +9 (21-30), με το Τορόντο να επιστρέφει, και να κλείνει το ημίχρονο με προβάδισμα (38-36).

Στο δεύτερο 24λεπτο, το μοτίβο των ανατροπών συνεχίστηκε, αφού οι Ράπτορς προηγήθηκαν με 41-40, οι Καβαλίερς έκαναν σερί και ξέφυγαν με 48-56, όμως η ομάδα του Ραγιάκοβιτς ήταν ξανά μπροστά στο τέλος με 60-58. Στην τέταρτη περίοδο το παιχνίδι ήταν ακριβώς στο ίδιο τέμπο. Οι γηπεδούχοι πήραν απόσταση πέντε πόντων (74-69), όμως οι Καβαλίερς το γύρισαν και έφυγαν με 77-84. Οι Ράπτορς πήραν εν τέλει τη νίκη με 93-89.

Οι Μπράντον Ίνγκραμ (23π. 6ρ.), Σκότι Μπαρνς (23π. 9ρ. 6ασ.) και Αρ Τζέι Μπάρετ (18π. 8ρ.) ήταν οι καλύτεροι για το Τορόντο. Οι Καβς είχαν σε μεγάλη μέρα τους Τζέιμς Χάρντεν (19π. 8ασ.) και Ντόνοβαν Μίτσελ (20π. 6ρ. 3ασ.).

Τα δωδεκάλεπτα: 14-17, 38-36, 60-58, 93-89