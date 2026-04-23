Μία νίκη μακριά από την επιστροφή του στην Α1 Γυναικών ο Άρης

Ο Άρης επικράτησε με 69-50 των Πανθήρων Καβάλας στο Αλεξάνδρειο, έκανε το 3-0 νίκες στη σειρά των τελικών του 2ου ομίλου της Α2 Γυναικών και θέλει άλλη μία νίκη για να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία.

Οι κιτρινόμαυρες, που είχαν και μαζική συμπαράσταση από τον κόσμο της ομάδας, πήραν από το ξεκίνημα του αγώνα το προβάδισμα με τους Πάνθηρες Καβάλας να μένουν, ωστόσο, κοντά στο σκορ. Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχες άνοιξαν την διαφορά φτάνοντας στην νίκη με 69-50.

Μετά από το σημερινό αποτέλεσμα ο Άρης χρειάζεται ακόμα μια νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα στον 2ο Ομιλο και την άνοδο στην Α1 Γυναικών. Το επόμενο παιχνίδι των δύο ομάδων είναι την Κυριακή 26 Απριλίου στην Καβάλα.

Διαιτητές: Νικολαϊδης-Μελανίδης-Σιούλα

Δεκάλεπτα: 27-13, 39-30, 53-43, 69-50

Άρης (Κωτούλης): Κερασοβίτη 13(1), Νάστου 14(3), Αδαμίδου, Μιχαηλίδου Κ. 13(1), Μιχαηλίδου Ε. 3(1), Σύρρα 5, Καρβουνιάδου 3(1), Διαμαντοπούλου 5, Ιγγλέζου 10(3), Τσιαρσιώτη 3(1), Κοτζαμπάση.

Πάνθηρες Καβάλας (Παγκαλίδης): Μπάουμαν 15, Γκομπετζισβίλι 8, Σταμπουλίδου 7(1), Σταματάκη, Μαραβέγια 6(1), Παναγιωτίδου 3(1), Πιπερίδου, Τσάντα 3(1), Βλάχου 3, Μοδέα, Τζημορώτα 5.