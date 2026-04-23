«PatBev Show»: Η σπουδαία εμφάνιση του Μπέβερλι απέναντι στη Μπιλμπάο με αριθμούς (vid)

Ο Πάτρικ Μπέβερλι πραγματοποίησε εμφάνιση-ηγέτη στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup, οδηγώντας τον ΠΑΟΚ στη νίκη με 79-73 απέναντι στη Μπιλμπάο μέσα σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα στο κατάμεστο PAOK Sports Arena.

Ο πολύπειρος γκαρντ, με τεράστια καριέρα στο ΝΒΑ και 737 συμμετοχές σε regular season και playoffs, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τον Δικέφαλο του Βορρά, σε ένα παιχνίδι που έδωσε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την κατάκτηση του τρίτου ευρωπαϊκού τίτλου της ιστορίας της.

Ο Μπέβερλι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση ως πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ με 24 πόντους, προσφέροντας σταθερά λύσεις τόσο με μακρινά σουτ όσο και με προσωπικές ενέργειες σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Παράλληλα είχε ουσιαστική παρουσία σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, καθώς κατέγραψε επτά ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, παραμένοντας στο παρκέ για 31:50 λεπτά και συγκεντρώνοντας 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Η συνολική του εικόνα αποτύπωσε πλήρως τον ρόλο του ως ηγέτη της ομάδας σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ να ταξιδεύει πλέον στην Ισπανία έχοντας ένα πολύτιμο προβάδισμα έξι πόντων και στόχο να ολοκληρώσει την υπέρβαση και να φτάσει στην κορυφή της διοργάνωσης.

Οι επιδόσεις του Μπέβερλι στο Game 1

24 πόντοι

9/13 σουτ εντός πεδιάς

4/6 δίποντα

5/7 τρίποντα

1/2 βολές

7 ριμπάουντ (6-1)

4 ασίστ

2 λάθη

2 κλεψίματα

σε 31:50'