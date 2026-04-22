Σερέλης: «Καταφέραμε και επιβάλαμε το παιχνίδι μας»

Ο άμεσος συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν, Χρήστος Σερέλης, μίλησε για τα σημεία-κλειδιά, που έκριναν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μονακό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη κάμερα της Nova:

«Το κλειδί του αγώνα είναι ότι είχαμε ένταση στο παιχνίδι μας από το πρώτο λεπτό μέχρι το 40, ακόμη και στις κακές μας στιγμές. Όλα τα παιδιά που μπήκαν είχαν ενέργεια. Κάποια λάθη που έγιναν στην άμυνα τα διορθώσαμε γρήγορα.

Καταφέραμε και επιβάλαμε το παιχνίδι μας και είχαμε μια αρκετά ικανή διαφορά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να μην μπούμε στο τέλος σε περιπέτειες, είχαμε παίκτες που πρωταγωνίστησαν ερχόμενοι από τον πάγκο και συνεχίζουμε τώρα στον επόμενο γύρο».