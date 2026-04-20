Ζιάγκος: «Ακόμα και ο πιο αισιόδοξος τον Αύγουστο δεν θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι θα πετυχαίναμε την είσοδό μας στα playoffs»

Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Δεν θα επικαλεστώ πολύ το συναίσθημα. Εργαστήκατε πολύ πολύ σκληρά, το αξίζατε απολύτως. Ακόμα και ο πιο αισιόδοξος τον Αύγουστο δεν θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι θα πετυχαίναμε την είσοδό μας στα playoffs. Δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως θα είχαμε πετύχει τόσα πολλά επιτεύγματα στο Final 8 του Κυπέλλου.
Σώζοντας την κατηγορία έναν μήνα πριν από το τέλος της σεζόν και τώρα τα playoffs και με πάρα πολλές ατυχίες. Χάσαμε πολλούς παίκτες από τους τραυματισμούς, κατά τη διάρκεια της σεζόν. Είμαι πραγματικά περήφανος για εσάς. Ο Γιάννης (Fitness Coach) απαιτεί δύο μέρες άδεια».
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Η ομιλία του coach στα αποδυτήρια— MYKONOS BETSSON B.C. (@mykonos_bc) April 20, 2026
μετά τον προχθεσινό νικηφόρο αγώνα μας.#mykonosbetssonbc #ourtime pic.twitter.com/OEQsSmsKKn