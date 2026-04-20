Ζιάγκος: «Ακόμα και ο πιο αισιόδοξος τον Αύγουστο δεν θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι θα πετυχαίναμε την είσοδό μας στα playoffs»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος μετά από τη νίκη μίλησε στα αποδυτήρια στους παίκτες του και δήλωσε περήφανος για την πορεία της ομάδας, έχοντας πετύχει αρκετά επιτεύγματα τη φετινή σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Δεν θα επικαλεστώ πολύ το συναίσθημα. Εργαστήκατε πολύ πολύ σκληρά, το αξίζατε απολύτως. Ακόμα και ο πιο αισιόδοξος τον Αύγουστο δεν θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι θα πετυχαίναμε την είσοδό μας στα playoffs. Δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως θα είχαμε πετύχει τόσα πολλά επιτεύγματα στο Final 8 του Κυπέλλου.

Σώζοντας την κατηγορία έναν μήνα πριν από το τέλος της σεζόν και τώρα τα playoffs και με πάρα πολλές ατυχίες. Χάσαμε πολλούς παίκτες από τους τραυματισμούς, κατά τη διάρκεια της σεζόν. Είμαι πραγματικά περήφανος για εσάς. Ο Γιάννης (Fitness Coach) απαιτεί δύο μέρες άδεια».

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