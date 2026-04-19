Μόνο με γερό «ψαλίδι» μένει ο Πορζίνγκις στους Ουόριορς

Σύμφωνα με το «HoopsRumors», ο Κρίσταπς Πορζίνγκις θα μπορούσε να παραμείνει στους Ουόριορς μόνο εάν μειώσει σημαντικά τις απολαβές του.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα πρέπει να πάρουν σημαντικές αποφάσεις στην ερχόμενη offseason. Ένα από τα θέματα που «καίνε» είναι αυτό του Κρίσταπς Πορζίνγκις. Οι «Πολεμιστές» το καλοκαίρι δεν θα μπορούν να του προσφέρουν ένα συμβόλαιο με αυτό που έχει τώρα, σύμφωνα με το «HoopsRumors». Έτσι, για να παραμείνει στην ομάδα του Στιβ Κερ, ο Πορζίνγκις θα πρέπει να μειώσει σημαντικά τις απολαβές του.

Την ίδια ώρα, σημειώνεται πως οι Ουόριορς έχουν στο μυαλό τους ακόμα την ανανέωση του Κάρι, το μέλλον των Μπάτλερ-Γκριν και την απόκτηση ενός ακόμη αστέρα.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Αν ο Πορζίνγκις θέλει να παραμείνει στους Ουόριορς, πιθανότατα θα πρέπει να αποδεχτεί μια μεγάλη μείωση στον μισθό του. Έβγαλε 30,7 εκατομμύρια δολάρια αυτή τη σεζόν, στην τελευταία χρονιά μιας επέκτασης που υπέγραψε με τους Σέλτικς, αλλά οι Ουόριορς δεν θα είναι σε θέση να του προσφέρουν κάτι κοντά σε αυτό το ποσό.

Αντιμετωπίζουν επίσης και άλλες αποφάσεις για το ρόστερ, όπως μια πιθανή επέκταση για τον Στεφ Κάρι και το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Ντρέιμοντ Γκριν ή του Τζίμι Μπάτλερ στην προσπάθεια απόκτησης ενός σούπερ σταρ».