Μιλουτίνοφ: «Δεν νιώθω πίεση για τα play-offs της Euroleague»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Άρη Betsson, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αναφέρθηκε στα play-offs της Euroleague και τόνισε πως δεν νιώθει κάποια πίεση.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

Για την αναμέτρηση: «Το πιο σημαντικό ήταν πως πήραμε τη νίκη. Δεν ξεκινήσαμε την αναμέτρηση όπως θα θέλαμε, ήμασταν πολύ αργοί και ο Άρης είναι μια ικανή ομάδα, έχουν παίκτες που μπορούν να σκοράρουν και ήθραν εδώ χωρίς καμία “πίεση” να πάρουν τη νίκη, επομένως ήταν πολύ καλοί στο ξεκίνημα. Ευτυχώς βελτιώσαμε την εικόνα μας, σίγουρα δεν ήταν η καλύτερή μας εμφάνιση, αλλά σημασία έχει πως πήραμε τη νίκη και συνεχίζουμε».

Για το επίτευγμά του ως πρώτος ριμπάουντερ της Euroleague: «Τα ριμπάουντ είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα στο μπάσκετ, μου αρέσει πολύ να παίρνω ριμπάουντ. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για εμένα να είμαι στην πρώτη θέση και για εμένα προσωπικά είναι μια μικρή ικανοποίηση γιατί τώρα έρχονται τα πιο σημαντικά παιχνίδια».

Για τo αν νιώθει πίεση για τα επόμεα παιχνίδια της Euroleague: «Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Δεν νιώθω κάποια πίεση, ξέρω πως υπάρχουν προσδοκίες αλλά για αυτό δουλεύουμε όλο το χρόνο, χάνουμε χρόνο από τις οικογένειες μας και το πιο σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες κρίσιμες αναμετρήσεις. Δεν νιώθω κάποια πίεση».