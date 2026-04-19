Άφησε ανοιχτό το μέλλον του ο Κερ: «Αυτές οι δουλειές έχουν ημερομηνία λήξης, ίσως είναι ώρα για νέες ιδέες»

Ο Στιβ Κερ σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το μέλλον του στον πάγκο των Ουόριορς, σημειώνοντας πως αυτές οι δουλειές έχουν ημερομηνία λήξης.

Ο Στιβ Κερ μετά την ήττα των Ουόριορς από τους Φοίνιξ Σανς που έβαλε τέλος στην σεζόν για την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο άναψε «φωτιές» αναφορικά με το μέλλον του στην ομάδα.

Ο πολύπειρος τεχνικός δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα επιστρέψει στον πάγκο της ομάδας την επόμενη χρονιά, ενώ όπως ανέφερε, σκοπεύει να πάρει λίγο χρόνο πριν καταλήξει στην τελική του απόφαση.

Ο Κερ παραδέχθηκε ότι, παρότι εξακολουθεί να αγαπά την προπονητική, αναγνωρίζει πως κάθε κύκλος έχει τη διάρκειά του: «Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αγαπώ ακόμα την προπονητική, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτές οι δουλειές έχουν ημερομηνία λήξης. Υπάρχει ένας κύκλος και όταν τελειώνει, ίσως είναι ώρα για νέο αίμα και νέες ιδέες».



Να θυμίσουμε ότι ο 59χρονος τεχνικός ανέλαβε τους Ουόριορς το 2014 και έκτοτε κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα, συμμετείχε σε έξι τελικούς και ξεπέρασε τις 600 νίκες.