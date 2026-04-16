Τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν κράτος, ΕΟΚ, Αθηναϊκός από τη βραδιά που λέρωσαν το μπάσκετ

Ο Αθηναϊκός τα ρίχνει στην αστυνομία, η αστυνομία στην υπουργική εντολή, με το μπαλάκι της ευθύνης να αλλάζει διαρκώς κατόχους, χωρίς να «αθωώνεται» κανείς γι’ αυτό που έγινε. Τα ερωτήματα αφήνουν εκτεθειμένους τους υπεύθυνους της πλεκτάνης που στήθηκε με τελικό αποτέλεσμα αυτό που συνέβη χθες. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Οι αθλήτριες του Παναθηναϊκού πήγαν στον κόσμο που ήταν εκτός του κλειστού όπου έπρεπε να αγωνίζονται με τον Αθηναϊκό. Οι φίλαθλοι αποθέωσαν την ομάδα. Ακολούθησε η κοινή και ξεκάθαρη ανακοίνωση του Α.Ο. και της Θύρας 13. Κοινή, για να φαίνεται πως τα έβαλαν με όλους. Όχι με μια διοίκηση, ή με ένα σύνδεσμο.

Το σύνολο των Παναθηναϊκών αλλά και των φιλάθλων γενικότερα, κατάλαβαν και ξέρουν τι συμβαίνει. Και στο μπάσκετ γυναικών. Για αυτό και επήλθε σύγχυση σε εκείνους που χουντικά άφησαν πολίτες εκτός γηπέδου. Με τα… πλυντήρια να παίρνουν αμέσως μπροστά για το ξέπλυμα των εμπλεκόμενων.

Υπενθύμιζαν την ανακοίνωση του υπουργείου αναφορικά με απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών του Παναθηναϊκού. Μα ποιος μίλησε για οργανωμένη παρουσία; Μεμονωμένα εξασφάλισαν εισιτήρια και πήγαν γήπεδο κάποιοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Προφανώς κατάλαβαν πως είναι Παναθηναϊκοί και ετσιθελικά δεν τους άφησαν να μπουν. Κόντρα και στην ίδια την υπουργική απόφαση.

Ο Γιάννης Βρούτσης καλό θα ήταν να εξηγήσει πώς θεωρούσε πως θα διασφαλιστεί το να μην μπουν Παναθηναϊκοί στο γήπεδο. Όσοι ήταν στις εξέδρες, ήταν από μικροί Αθηναϊκοί και μόνο; Αυτό πώς το διασφάλισαν; Ήταν προσωπικοί φίλοι του Χαρδαλιά από τις εξέδρες;

Ο Αθηναϊκός τώρα, έχασε τη μπάλα στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Ο Ραμαντάνης έκανε δηλώσεις, στις οποίες κάλυψε κάθε φάσμα δικαιολογίας, χωρίς να μπορεί να αιτιολογήσει το παραμικρό. Αρχικά έφταιγε η αστυνομία γιατί υποτίθεται αυτή ήθελε να μην υπάρχουν Παναθηναϊκοί στο γήπεδο.

Ξέχασε όμως να συμπληρώσει πως ο ίδιος για να προκαλέσει όλη αυτή την κατάσταση, μιλούσε για έλλειψη ασφάλειας που αισθάνθηκε στο ματς της κανονικής διάρκειας. Ζήτησε δηλαδή με τον τρόπο του, να μην πάρει ο Παναθηναϊκός το 20%. Κάτι που αν γινόταν, θα οδηγούσε φυσικά στο να είναι σχεδόν το 100% φίλοι του «τριφυλλιού». Κι αυτό θέλησαν να αποφύγουν, την αίσθηση πως παίζουν εκτός έδρας.

Ακόμη καλύτερο αυτό που είπε ο πρόεδρος του Αθηναϊκού για την θέληση να κριθεί το πρωτάθλημα στο γήπεδο. Σε ποιο ακριβώς γήπεδο; Σε αυτό που δεν θέλουν φιλοξενούμενους οπαδούς, δεν θέλουν να έχουν κόσμο στο εκτός έδρας ματς, έχουν να σφυρίζουν οι… εκλεκτοί άπειροι της ΚΕΔ/ΕΟΚ;

Ο Αθηναϊκός γιατί αποφάσισε στους περυσινούς τελικούς με τον Ολυμπιακό να δώσει εισιτήρια στους φιλοξενούμενους αλλά φέτος δεν έδωσε; Τι φοβήθηκε; Μην γράψουν με μαρκαδόρους τους τοίχους όπως ισχυρίστηκε στο παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος;

Η κατάσταση είναι ξεκάθαρη. Όσο κι αν προσπαθούν όλοι να… ξεπλυθούν από την ευθύνη, φταίνε το ίδιο. Μέλη ενός συστήματος που οδήγησε στην χουντική απαγόρευση παρουσίας ανθρώπων που πλήρωσαν εισιτήρια για να δουν έναν μπασκετικό αγώνα.

Αλήθεια, αν όπως είπε ο Ραμαντάνης το γήπεδο ήταν γεμάτο, όσοι είχαν εξασφαλίσει νόμιμα εισιτήρια και τελικά δεν τους επιτράπηκε η είσοδος, πώς καλύφθηκαν οι θέσεις τους;

Εκτός αν είχαν εκδοθεί υπεράριθμα από την ομάδα του Ραμαντάνη. Ο οποίος προσπαθεί να πείσει πως γέμισε ένα γήπεδο, παρότι έμεινε κόσμος έξω με εισιτήρια που είχε πουλήσει ο Αθηναϊκός. Φυσικά δεν έχει επέμβει κανένα κράτος όπως θα έπρεπε να κάνει και μόνο στο άκουσμα αυτής της δικαιολογίας.

Ο κόσμος ξέρει. Δεν μειώνεται η ευθύνη κανενός. Κράτος, ΕΟΚ, Αθηναϊκός, δεν έχουν «καθαρά χέρια» στη συγκεκριμένη υπόθεση. Τα λέρωσαν με το «αίμα» του μπάσκετ. Και δεν τα ξεπλένει κανένα πλυντήριο.

Αλήθεια το Μαξίμου τι άποψη έχει άραγε για τη φθορά που δημιουργεί στην κυβέρνηση η διαφθορά στο ελληνικό μπάσκετ που φτάνει σε σημείο να κρίνονται πρωταθλήματα με αυτόν τον τρόπο στο μπάσκετ γυναικών; Και με πρωταγωνιστή ένα επιτελικό στέλεχος της…

Εγκρίνει; Γουστάρει;

