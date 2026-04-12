Η Μπαρτσελόνα... ξέσπασε πάνω στην αντίπαλο του ΠΑΟΚ

Μετά τις τρεις σερί ήττες στην Euroleague, η Μπαρτσελόνα... ξέσπασε πάνω στην Μπιλμπάο, επικρατώντας με 91-60 για το ισπανικό πρωτάθλημα.

Υπάρχει ζωή στον... πλανήτη Μπαρτσελόνα. Οι «Μπλαουγκράνα» ξέσπασαν για τις δυο ήττες της διαβολοβδομάδας στην Euroleague, με την Μπιλμπάο να είναι το θύμα. Η ομάδα του Πασκουάλ έβγαλε αντίδραση, επικράτησε με 91-60 και ανέβηκε στο 18-8, την ώρα που η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον τελικό του FIBA Europe Cup έπεσε στο 15-12.

Για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο ο Γιουσούφα Φαλ, με τον ψηλό των Καταλανών να μετρά 17 πόντους με 3 ριμπάουντ και τον Πάρα να προσθέτει 16 πόντους με 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Διψήφιοι Κλάιμπερν (10π.) και Σενγκέλια (10π.).

Από την άλλη πλευρά ο Κράμπελι ήταν πρώτος σκόρερ με 16 πόντους, με τον Χλίνασον να συμπληρώνει 7 πόντους.

Πλέον η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ στρέφει την προσοχή της στην τελευταία αγωνιστική της Euroleague και την εντός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν (21:30, 17/4).