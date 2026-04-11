«Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Φενέρ Χορντ και Φόρεστ»

Η Φενέρμπαχτσε θα προχωρήσει σε αναδιαμόρφωση του ρόστερ της το καλοκαίρι και σύμφωνα με τους Τούρκους, εξετάζονται σοβαρά δύο περιπτώσεις παικτών την ενίσχυση του ρόστερ.

Σύμφωνα, με τις αναφορές στην Τουρκία, οι άνθρωποι της Φενέρμπαχτσε εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Τζέιλεν Χορντ που μπορεί να καλύψει τις θέσεις «4» και «5», όμως για τον 27χρονο ψηλό δεν παίζουν μόνοι οι Τούρκοι.

Για τον Χορντ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και η Ρεάλ Μαδρίτης, με τα τουρκικά ΜΜΕ, να αναφέρουν ότι οι δύο ομάδες θα δώσουν μάχη για την απόκτηση του Γαλλοαμερικανού καλαθοσφαιριστή.

Από εκεί και πέρα η Φενέρ εξετάζει σοβαρά και την περίπτωση του 27χρονου πόιντ γκαρντ της Μπασκόνια, Τρεντ Φόρεστ, θέλοντας να ενισχύει την περιφέρειά της με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή.