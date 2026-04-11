«Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Φενέρ Χορντ και Φόρεστ»

Σύμφωνα, με τις αναφορές στην Τουρκία, οι άνθρωποι της Φενέρμπαχτσε εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Τζέιλεν Χορντ που μπορεί να καλύψει τις θέσεις «4» και «5», όμως για τον 27χρονο ψηλό δεν παίζουν μόνοι οι Τούρκοι.
Για τον Χορντ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και η Ρεάλ Μαδρίτης, με τα τουρκικά ΜΜΕ, να αναφέρουν ότι οι δύο ομάδες θα δώσουν μάχη για την απόκτηση του Γαλλοαμερικανού καλαθοσφαιριστή.
Από εκεί και πέρα η Φενέρ εξετάζει σοβαρά και την περίπτωση του 27χρονου πόιντ γκαρντ της Μπασκόνια, Τρεντ Φόρεστ, θέλοντας να ενισχύει την περιφέρειά της με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή.
🟡🔵 Fenerbahçe Beko, gelecek sezon uzun rotasyonunu yeniden yapılandırmayı planlıyor. Bu nedenle 4 ve 5 numara oynayabilen Jaylen Hoard ile ilgileniliyor. Hoard için en ciddi adaylar Fenerbahçe ve Real.— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) April 11, 2026
👀 Trent Forrest-Fenerbahçe ihtimali de oldukça ciddi.
(Backdoor Podcast) pic.twitter.com/KclVTtGgrj