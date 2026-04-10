Σύννεφα στο NBA Europe: «Αμφιβολίες για τα οικονομικά, υπάρχει έλλειψη διαφάνειας»

Αβέβαιο φαίνεται πως είναι το μέλλον του ΝΒΑ Europe, αφού στον «αέρα» είναι αρκετά πράγματα που έχουν αποθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους.

Όπως αναφέρει το «Bloomberg», τα ποδοσφαιρικά κλαμπ που διατηρούν και μπασκετικά τμήματα έχουν σοβαρές αμφιβολίες για τους οικονομικούς όρους της νέας διοργάνωσης.

Οι αμφισβητήσεις έχουν να κάνουν με τα οικονομικά δεδομένα, με αμφιβολίες να υπάρχουν τόσο στην έλλειψη διαφάνειας, όσο και στα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Τονίζοντας μάλιστα πως κλαμπ όπως οι Μπάγερν Μονάχου, Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Σίτι δεν υπέβαλαν τελικά πρόταση για το NBA Europe.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Το σχέδιο επέκτασης του NBA στην Ευρώπη έχει σημάνει συναγερμό μεταξύ των μεγάλων συλλόγων μπάσκετ που συνδέονται με το ποδόσφαιρο, οι οποίοι βλέπουν την πρωτοβουλία με ένα μείγμα αμφιβολιών, αμφιβολιών και αυξανόμενης αντίθεσης, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε από το Bloomberg και επικαλείται πηγές κοντά στις διαπραγματεύσεις και στις ομάδες αυτές.

Παρόλο που υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή, οι ιδιοκτήτες ορισμένων από αυτές τις ομάδες -που υποστηρίζονται από οργανισμούς όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου και η Φενέρμπαχτσε- και άλλων με ισχυρούς δεσμούς με την πολυαθλητική δομή των ποδοσφαιρικών συλλόγων -Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου- αμφισβητούν τους προτεινόμενους οικονομικούς όρους.

Σύμφωνα με την MARCA, ούτε η Μπάγερν Μονάχου, η Παρί Σεν Ζερμέν ούτε η Μάντσεστερ Σίτι υπέβαλαν τελικά προσφορά στο NBA. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα μπορούσε να μείνει μόνη της σε ένα είδος Super League χωρίς κανένα αθλητικό (που έχει ήδη απορριφθεί δημόσια από τις κύριες ομάδες οπαδών της) ή οικονομικό συμφέρον».