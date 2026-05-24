Όταν ο Παναθηναϊκός το σήκωσε στο καταπράσινο ΣΕΦ (vid)

Δεν υπήρχε Λιόλιου, δεν υπήρχε καν ΟΑΚΑ τότε. Ο Παναθηναϊκός είχε πάρει το πρώτο Κύπελλο της νέας εποχής μέσα στο ΣΕΦ. Ήταν η ώρα του Γκάλη!

Το μακρινό 1993, ο Άρης αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος και ο αγώνας ορίστηκε στο ΣΕΦ.

Οι πράσινοι πήραν το πρώτο τρόπαιο στην εποχή που ο Παύλος Γιαννακόπουλος έφτιαχνε ομάδα με στόχο τους τίτλους και με τον Γκάλη μπροστάρη το σήκωσε μπροστά σε περίπου 10.000 φίλους της ομάδας.

Ο Άρης μάλιστα είχε κάνει μεταγραφή ενός αγώνα καθώς έφερε μόνο για τον τελικό τον Ρίτζι Θίους.

Ποιος όμως κάνει το σπικάζ στο συγκεκριμένο βίντεο που αλιεύσαμε στο TikTok;