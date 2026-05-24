Η Τσέλσι κλείνει τον Βαλεντίν Μπάρκο από την Στρασμπούρ

Ο 21χρονος Αργεντινός μπακ προβάρει την φανέλα των «μπλε» του Λονδίνου, έχοντας κάνει το... αγροτικό του στην γαλλική ομάδα.

Ο Βαλεντίν Μπάρκο το περασμένο καλοκαίρι αποκτήθηκε από την Στρασμπούρ, με τους Γάλλους να καταβάλουν 10 εκατ. ευρώ στην Μπράιτον και έναν χρόνο αργότερα ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Αγγλία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», ο 21χρονος Αργεντινός μπακ αφού έκανε το... αγροτικό του στην Στρασμπούρ, το καλοκαίρι θα μετακινηθεί στην Τσέλσι, έχοντας πείσει τους ανθρώπους των «μπλε».

Η Στρασμπούρ ανήκει στον ίδιο όμιλο που είναι και η Τσέλσι, με τους Λονδρέζους να καταβάλλουν 30 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Μπάρκο, που την φετινή σεζόν κατέγραψε 43 συμμετοχές με 3 γκολ και 9 ασίστ.