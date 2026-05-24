Σεισμός 3,5 Ρίχτερ μεταξύ Κρήτης και Κάσου

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου EMSC, σημειώθηκε στις 03:18 μετά τα μεσάνυχτα (Κυριακή 24/5), σε υποθαλάσσια περιοχή στο στενό της Κάσου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 8 χλμ., σύμφωνα με το EMSC.
Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 40 χλμ. βορειοδυτικά από το Παλαίκαστρο Λασιθίου.
3,5 από το Γεωδυναμικό
Και η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών έδωσε το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 7,5 χλμ, και επίκεντρο 31 χλμ., δυτικά της Κάσου.
