Σεισμός 3,5 Ρίχτερ μεταξύ Κρήτης και Κάσου

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 03:18 μετά τα μεσάνυχτα

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου EMSC, σημειώθηκε στις 03:18 μετά τα μεσάνυχτα (Κυριακή 24/5), σε υποθαλάσσια περιοχή στο στενό της Κάσου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 8 χλμ., σύμφωνα με το EMSC.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 40 χλμ. βορειοδυτικά από το Παλαίκαστρο Λασιθίου.

3,5 από το Γεωδυναμικό

Και η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών έδωσε το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 7,5 χλμ, και επίκεντρο 31 χλμ., δυτικά της Κάσου.

