Στην pole position για τον Ραφαέλ Λεάο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» θέλουν να κάνουν το... μπαμ με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό και έχουν ξεκινήσει επαφές με την Μίλαν για την απόκτησή του.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι το φαβορί για την απόκτηση του Λεάο, αφού καλύπτει τις οικονομικές απαιτήσεις που έχει θέσει η Μίλαν για την παραχώρησή του.

Όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, η τιμή πώλησης του Πορτογάλου εξτρέμ έχει οριστεί στα 45 εκατ. ευρώ και οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πρόθυμοι να πληρώσουν το ποσό για να αποκτήσουν τον Ράφαελ Λεάο.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές αναμένεται να κορυφωθούν εντός τις εβδομάδας, που θα έχουν ολοκληρωθεί και οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.