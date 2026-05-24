Σλοτ: «Πρέπει να βρω έναν τρόπο να εξελίξω την Λίβερπουλ»

Στην βελτίωση που πρέπει να παρουσιάσει η Λίβερπουλ τη νέα σεζόν στάθηκε ο προπονητής των «reds», Άρνε Σλοτ, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η έξοδος στο Champions League.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

Αυτό που είναι σημαντικό είναι να προκριθούμε στο Champions League και να προετοιμάσω τον Μο και ολόκληρη την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το παιχνίδι. Ήμουν πολύ απογοητευμένος μετά την ήττα μας από τη Βίλα, γιατί μία νίκη θα μας είχε δώσει την πρόκριση στο Champions League, κάτι που δεν καταφέραμε.

Τώρα απομένει ένα παιχνίδι, το οποίο είναι καθοριστικό για εμάς ως σύλλογο. Και οι δύο θέλουμε το καλύτερο για τον σύλλογο, και οι δύο θέλουμε ο σύλλογος να έχει επιτυχία και αυτός είναι ο κύριος στόχος.

Πρέπει να βρω έναν τρόπο να εξελίξω αυτή την ομάδα ώστε να έχουμε ξανά επιτυχία, και να παίξουμε ένα στυλ ποδοσφαίρου που μου αρέσει. Και αν μου αρέσει, τότε θα αρέσει και στους φιλάθλους, γιατί δεν μου άρεσε μεγάλο μέρος του τρόπου που παίξαμε αυτή τη σεζόν.

Προσπαθούμε να εξελίξουμε την ομάδα με τρόπο ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά και να παίζουμε το στυλ ποδοσφαίρου που θα αρέσει στους φιλάθλους, σε εμένα και, ελπίζω, στον Μο, αν τότε βρίσκεται κάπου αλλού εκείνη τη στιγμή».