Πέρασαν από το Κλίβελαντ και ετοιμάζουν... σκούπα οι Νικς

Οι Νιου Γιορκ Νικς με επιβλητική εμφάνιση άλωσαν την έδρα των Κλίβελαντ Καβαλίερς (121-108), έκαναν το 3-0 στην σειρά των τελικών της Ανατολής και ετοιμάζονται να... σκουπίσουν την ομάδα από το Οχάιο.

Οι Νικς μπήκαν από το ξεκίνημα του αγώνα αποφασισμένοι να ξεμπερδεύουν με τους Καβαλίερς και προηγήθηκαν με 37-27 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο προηγούμενοι με 60-54.

Η κυριαρχία των Νεοϋορκέζων συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, όπου με επί μέρους 31-28 στην τρίτη περίοδο, διατήρησαν σταθερά το προβάδισμα τους και «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Έτσι, οι Νικς έκαναν το 3-0 στη σειρά και στο Game 4, που θα διεξαχθεί και πάλι στην έδρα των Καβαλίερς, θα έχουν την ευκαιρία να «καθαρίσουν» και να προκριθούν στους τελικούς του NBA.

O Mάικαλ Μπρίτζες με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νικς, ενώ για τους Καβαλίερς ξεχώρισε ο Τζάρεντ Άλεν, που είχε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.

