Πέρασαν από το Κλίβελαντ και ετοιμάζουν... σκούπα οι Νικς

Οι Νικς μπήκαν από το ξεκίνημα του αγώνα αποφασισμένοι να ξεμπερδεύουν με τους Καβαλίερς και προηγήθηκαν με 37-27 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο προηγούμενοι με 60-54.
Η κυριαρχία των Νεοϋορκέζων συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, όπου με επί μέρους 31-28 στην τρίτη περίοδο, διατήρησαν σταθερά το προβάδισμα τους και «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.
Έτσι, οι Νικς έκαναν το 3-0 στη σειρά και στο Game 4, που θα διεξαχθεί και πάλι στην έδρα των Καβαλίερς, θα έχουν την ευκαιρία να «καθαρίσουν» και να προκριθούν στους τελικούς του NBA.
O Mάικαλ Μπρίτζες με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νικς, ενώ για τους Καβαλίερς ξεχώρισε ο Τζάρεντ Άλεν, που είχε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.