Καιρός σήμερα: Βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, παροδικά αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα όποτε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Αττική
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
Θεσσαλονίκη
Καιρός: Nεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι – απόγευμα.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα
Μακεδονία – Θράκη
Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι – απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: Στη Θεσσαλία και τα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι – απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα τοπικά στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου.
Κυκλάδες – Κρήτη
Καιρός: Τοπικές νεφώσεις με βροχές ή όμβρους κυρίως στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στις Κυκλάδες 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.