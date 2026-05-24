Αποχαιρετάει την Γιουνάιτεντ και υπογράφει στην Ίντερ Μαϊάμι ο Κασεμίρο

Ο Βραζιλιάνος διεθνής μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θα αποχωρήσει από τους «κόκκινους διαβόλους» στο τέλος της σεζόν, και το καλοκαίρι θα περάσει οριστικά τον Ατλαντικό για να γίνει συμπαίκτης με τον Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι.

Η διοίκηση των “κόκκινων διαβόλων” είχε τη δυνατότητα να επεκτείνει για έναν ακόμη χρόνο τη συνεργασία της με τον 33χρονο άσο, αλλά αποφάσισε να τον αφήσει να φύγει ως ελεύθερος, έχοντας προτάσεις να επιστρέψει στη χώρα του, να παίξει στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας ή των ΗΠΑ.

Ο Βραζιλιάνος σταρ, που αποκτήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον Αύγουστο του 2022 και μετρά συνολικά 149 συμμετοχές με 23 γκολ, έχει μεγάλη πρόταση για να φορέσει τη φανέλα της Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία, ενώ η Σάο Πάολο θέλει να τον πάρει πίσω στη χώρα του.

Σύμφωνα όμως με την ιστοσελίδα “Athletic” ο Ντέιβιντ Μπέκαμ επικοινώνησε μαζί του και συμφώνησαν να μεταγραφεί στην Ιντερ Μαϊάμι για να πάρει τη θέση στο κέντρο του Σέρχι Μπουσκέτς, ο οποίος αποσύρθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο από τα γήπεδα.

Το σχετικό ρεπορτάζ κάνει λόγο για οριστική συμφωνία των δύο πλευρών για διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μάλιστα το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Κασεμίρο απέρριψε πρόταση των Λος Αντζελες Γκάλαξι και δέχθηκε να μειώσει τις απαιτήσεις ώστε να παίξει με τον Μέσι στην ομάδα του Μαϊάμι.