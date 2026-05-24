Ο Σπαλέτι μένει στην Γιουβέντους και ζητάει μεταγραφές

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα παραμείνει στον πάγκο της Γιουβέντους, όπως επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο ισχυρός άνδρας των «μπιανκονέρι», Τζον Έλκαν.

Γιουβέντους και Λουτσιάνο Σπαλέτι θα πορευτούν μαζί τη νέα σεζόν, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων στην τελευταία αγωνιστική της Serie A, που θα κρίνει σε ποια διοργάνωση θα αντιστοιχεί το ευρωπαϊκό εισιτήριο της «Γηραιάς Κυρίας» (Champions ή Europa League).

Την είδηση επιβεβαίωσε ο ισχυρός άνδρας των “μπιανκονέρι, Τζον Έλκαν. Ο Ιταλός τεχνικός μάλιστα έχει εισηγηθεί πέντε προσθήκες λαμβάνοντας θετική απάντηση. Προτεραιότητα αποτελεί ο τερματοφύλακας, με τον Άλισον να είναι πρώτος στόχος και ένας επιθετικός ικανός να κάνει τη διαφορά.