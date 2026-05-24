Μία ανάσα πριν τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν: Τι προβλέπεται για Στενά του Ορμούζ και πυρηνικά

Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας - πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συζητούνται προκειμένου να κλείσει η πολυπόθητη συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, όπως δείχνουν όλες οι πληροφορίες και επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Al Jazeera το σχέδιο πρότασης περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποδέσμευση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Το πλαίσιο προβλέπει επίσης την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την «άμεση γειτονία του Ιράν». Σύμφωνα με την πρόταση, και οι δύο πλευρές θα έχουν στη συνέχεια 30 ημέρες, με τη δυνατότητα παράτασης της περιόδου κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, για να διαπραγματευτούν τα ανεπίλυτα πυρηνικά ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα διευκολυνθεί η θαλάσσια διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο οι συζητήσεις για το άνοιγμα του Στενού Ορμούζ

Από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε μέσω του Truth Social την επικείμενη οριστικοποίηση της συμφωνίας-πλαισίου, λέγοντας ότι είχε μπαράζ συνομιλιών με τους ισχυρότερους ηγέτες του Κόλπου. Οι ηγέτες της περιοχής ενθάρρυναν έντονα τον Τραμπ να αποδεχθεί το πλαίσιο, ενώ ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία επίσης «εξελίχθηκε θετικά».

Η ανάρτηση Τραμπ

«Βρίσκομαι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, όπου μόλις ολοκληρώσαμε μια πολύ εποικοδομητική τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ της Σαουδικής Αραβίας, τον Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, τον Πρωθυπουργό Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ μπιν Τζαμπέρ Αλ Θάνι και τον Υπουργό Αλί αλ-Θαουάντι του Κατάρ, του Στρατάρχη Σαγίντ Ασίμ Μουνίρ Αχμέτ Σαχ του Πακιστάν, του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας, του Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι της Αιγύπτου, του Βασιλιά Αμπντουλάχ Β΄ της Ιορδανίας και του Βασιλιά Χαμάντ μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα του Μπαχρέιν, σχετικά με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και όλα τα θέματα που αφορούν ένα Μνημόνιο Συνεργασίας σχετικά με την ΕΙΡΗΝΗ. Έχει συνομολογηθεί σε μεγάλο βαθμό μια Συμφωνία, η οποία υπόκειται σε οριστικοποίηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των διάφορων άλλων Χωρών, οι οποίες αναφέρονται πιο πάνω. Ξεχωριστά, είχα μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό Μπίμπι Νετανιάχου, του Ισραήλ, η οποία, ομοίως, πήγε πολύ καλά. Οι τελικές πτυχές και λεπτομέρειες της Συμφωνίας συζητούνται επί του παρόντος και θα ανακοινωθούν σύντομα. Εκτός από πολλά άλλα στοιχεία της Συμφωνίας, το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για το θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Πηγή: Ethnos.gr