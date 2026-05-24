Κρούση της Μπάγερν στην Ίντερ για τον Μπίσεκ

Την παραχώρηση του Γιαν Μπίσεκ έχει αποφασίσει η διοίκηση της Ιντερ, μολονότι υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2029, αφού δεν είναι στα πλάνα του Κρίστιαν Κίβου για τη βασική ενδεκάδα της επόμενης σεζόν.

Η Μπάγερν Μονάχου έχει ήδη προσεγγίσει τον μάνατζερ του και η διοίκηση της πρωταθλήτριας Ιταλίας θέλει 35 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει στη θερινή μεταγραφική περίοδο. Ο 25χρονος Γερμανός διεθνής αμυντικός αγωνίζεται στους «νερατζούρι» από το 2023, όταν και αποκτήθηκε από την Ααρχους.

Την περασμένη σεζόν ο Μπίσεκ ήταν βασικός, έχοντας 43 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, με τη φανέλα της ιταλικής ομάδας με δύο γκολ και τρεις ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ φέτος είχε τρία γκολ και άλλες τόσες ασίστ σε 35 ματς.