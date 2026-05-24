Εξωγήινος Κέιν: Ολοκλήρωσε την σεζόν σκοράροντας 61 γκολ!

Επιδόσεις video game κατέγραψε την φετινή σεζόν ο Άγγλος στράικερ, οδηγώντας την Μπάγερν Μονάχου στο νταμπλ στην Γερμανία.

Ο Χάρι Κέιν πρωταγωνίστησε και στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας, όπου με χατ τρικ χάρισε το τρόπαιο στους Βαυαρούς, με τον έμπειρο επιθετικό να ολοκληρώνει την σεζόν μετρώντας 61 γκολ σε 51 εμφανίσεις!

Μια αδιανόητη επίδοση για τον Άγγλο επιθετικό, που έσπασε τα... κοντέρ και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Bundesliga αλλά και στο Κύπελλο Γερμανίας, ενώ είναι δεύτερος σκόρερ στο Champions League.

Ο Κέιν σημείωσε 36 γκολ στο γερμανικό πρωτάθλημα, 10 στο Κύπελλο Γερμανίας, 14 στο Champions League, ενώ σκόραρε και ένα γκολ στο τελικό του Super Cup.