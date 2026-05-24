Το συγκινητικό «αντίο» του Καρβαχάλ στην Ρεάλ: «Οι τελευταίες δύο σεζόν ήταν δύσκολες»

Αναλυτικά το μήνυμα του Ντάνι Καρβαχάλ:
«Η ομάδα όπου κερδίσαμε 4 Champions League σε 5 χρόνια, θέλω να τους θυμόμαστε. Κριστιάνο, Κασίγιας, Ράμος, Αντσελότι, Ζιντάν... Παρακαλώ σηκωθείτε και χειροκροτήστε τους.
Η αποχώρησή μου συμβολίζει το τέλος της ομάδας των 4 Champions League σε 5 χρόνια. Έχουμε φύγει όλοι τώρα, αλλά θέλουμε η Ρεάλ Μαδρίτης να συνεχίσει να κερδίζει.
Οι τελευταίες δύο σεζόν ήταν δύσκολες, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης θα επιστρέψει, θα συνεχίσει να κατακτά τίτλους όπως κάνει πάντα, στηρίξτε την ομάδα και οι επιτυχίες θα έρθουν ξανά».