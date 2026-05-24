Το συγκινητικό «αντίο» του Καρβαχάλ στην Ρεάλ: «Οι τελευταίες δύο σεζόν ήταν δύσκολες»

Ο Ντάνι Καρβαχάλ φόρεσε για τελευταία φορά την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, αποχαιρέτησε με δάκρυα στα μάτια το κοινό των Μαδριλένων και έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ντάνι Καρβαχάλ:

«Η ομάδα όπου κερδίσαμε 4 Champions League σε 5 χρόνια, θέλω να τους θυμόμαστε. Κριστιάνο, Κασίγιας, Ράμος, Αντσελότι, Ζιντάν... Παρακαλώ σηκωθείτε και χειροκροτήστε τους.

Η αποχώρησή μου συμβολίζει το τέλος της ομάδας των 4 Champions League σε 5 χρόνια. Έχουμε φύγει όλοι τώρα, αλλά θέλουμε η Ρεάλ Μαδρίτης να συνεχίσει να κερδίζει.

Οι τελευταίες δύο σεζόν ήταν δύσκολες, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης θα επιστρέψει, θα συνεχίσει να κατακτά τίτλους όπως κάνει πάντα, στηρίξτε την ομάδα και οι επιτυχίες θα έρθουν ξανά».