Γκόλεματς: «Η θέση της Εφές δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική ποιότητά της»

Ο Γιούριτσα Γκόλεματς στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι της Ντουμπάι ΒC κόντρα στην Εφές στάθηκε στα σημαντικά σημεία της αναμέτρησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Εφές έρχεται μετά από μια δυνατή νίκη εντός έδρας. Πολύ ταλαντούχα ομάδα, πολύ καλή ομάδα, με έναν εξαιρετικό προπονητή, με πολλούς τραυματισμούς αυτή τη σεζόν, γι' αυτό και δεν βρίσκονται στη θέση που τους αξίζει.

Σίγουρα πρέπει να παίξουμε εξαιρετική άμυνα, να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στα κύρια χαρακτηριστικά τους, να είμαστε σωματικοί, να κάνουμε τα βασικά πράγματα καλά, τις λεπτομέρειες, να κρίνουμε το παιχνίδι.

Και, ξέρετε, μόνο έτσι μπορούμε να βασιστούμε στη νίκη με τη βοήθεια των οπαδών».