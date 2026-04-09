Nτέιβις για Ουεμπανιάμα: «Πάω για ύπνο από τις 9 πριν τον αντιμετωπίσω, θυμίζει Ντουράντ»

Ο Άντονι Ντέιβις μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα, σημείωσε ότι είναι από τους αγαπημένους του παίκτες, ενώ αποκάλυψε ότι όταν παίζει αντίπαλος μαζί του πηγαίνει για ύπνο από τις 9.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα έχει δημιουργήσει το δικού του φανατικό κοινό στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, στο οποίο ανήκει και ο Άντονι Ντέιβις. Ο άσος των Ουίζαρντς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Γάλλο σταρ και αποκάλυψε πως πάει πολύ νωρίς για ύπνο, όταν την επόμενη μέρα πρέπει να τον αντιμετωπίσει.

«Αυτά που κάνει είναι μη ρεαλιστικά, ο ψηλότερος που έχουμε δει να κάνει τέτοια πράγματα είναι ο KD. Όταν παίζω εναντίον του σκέφτομαι, "Πρέπει να πάω για ύπνο στις 9 η ώρα φίλε, γιατί θα είναι μάχη". Ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες που πρέπει να παρακολουθώ σίγουρα», ήταν τα λόγια του στο «The Draymond Green Show».