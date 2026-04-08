Ο Παναθηναϊκός ψάχνει έναν απλό συνδυασμό αποτελεσμάτων για να πάρει αβαντάζ έδρας!

Το SDNA αναλύει το ιδανικό σενάριο για τον Παναθηναϊκό που μοιάζει απόλυτα εφικτό. Αρκεί να κερδίσει την Πέμπτη στη Βαλένθια και να περιμένει ένα δώρο σε Πόλη και Σόφια.

Το Τριφύλλι με επιβλητική εμφάνιση διέλυσε στην Ισπανία την Μπαρτσελόνα με 79-93 και σε συνδυασμό με την ήττα της Ζαλγκίρις από την Ντουμπάι μπήκε ξανά στην εξάδα και βλέπει ακόμη και την τετράδα.

Πώς θα γίνει αυτό; ο Παναθηναϊκός θα πάρει πλεονέκτημα έδρας αν κάνει το 2Χ2 με το οποίο θα «κλειδώσει» την παρουσία του στην εξάδα και την απευθείας πρόκριση στα playoffs και από εκεί και πέρα χρειάζεται δύο από τα παρακάτω τέσσερα σενάρια...

Μια ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης (παίζει τις δύο τελευταίες αγωνιστικές με Φενέρ εκτός και Ερυθρό Αστέρα εντός).

Δύο ήττες της Βαλένθια (Παναθηναϊκό εντός, Ντουμπάι εκτός).

Δύο ήττες της Χάποελ Τελ Αβίβ (Ολυμπιακός εντός, Μακάμπι Τελ Αβίβ εκτός, Μονακό εκτός)

Δύο ήττες της Φενέρμπαχτσε (Ρεάλ Μαδρίτης εντός, Βιλερμπάν εκτός).

Εφόσον γίνουν δύο από τα παραπάνω τέσσερα σενάρια, τότε θα υπάρξει πολλαπλή ισοβαθμία στις 23 νίκες στην οποία ο Παναθηναϊκός θα ευνοηθεί αφού έχει ήδη διπλώσει ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και αυτό τον φέρνει ψηλά.

Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός θέλει μαζί του την Ρεάλ στις 23 νίκες, ώστε σε μια πολλαπλή ισοβαθμία με άλλες ομάδες να είναι από πάνω αφού έχει... διπλώσει τους Μαδριλένους και αυτό είναι που μπορεί να κάνει την διαφορά και να τον φέρει στο πλεονέκτημα έδρας.

Έτσι «κλειδώνει» την πρωτιά ο Ολυμπιακός

Από την άλλη ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του επί της Ρεάλ έχει... αγκαλιάσει την πρωτιά στην regular season, αφού μετά την ήττα της Φενέρ από την Χάποελ, οι «ερυθρόλευκοι» είναι μόνοι στην κορυφή με ρεκόρ 23-13.

Ο Ολυμπιακός, μάλιστα υπερτερεί σε ισοβαθμία με Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης και απειλείται μόνο από την Βαλένθια, από την οποία έχει ηττηθεί δύο φορές την φετινή σεζόν.

Στο απλό σενάριο του 2/2 στις αγωνιστικές που απομένουν οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν εξασφαλίσει την πρώτη θέση στην regular season, ενώ την πρωτιά θα εξασφαλίσουν ακόμη και με ήττα απέναντι στην Χάποελ, αρκεί ο Παναθηναϊκός να νικήσει την Βαλένθια.

Οι δύο αγωνιστικές που απομένουν για το τέλος της regular season

37η αγωνιστική

Μ. Πέμπτη 9/4

19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου

21:30 Βαλένθια - Παναθηναϊκός

22:00 Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μ. Παρασκευή 10/4

20:30 Μονακό - Μπαρτσελόνα

21:00 Ντουμπάι - Αναντολού Εφές

21:30 Παρτιζάν - Ζαλγκίρις

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια

21:45 Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας



38η αγωνιστική

Πέμπτη 16/4

21:00 Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Παρτιζάν - Μπασκόνια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4

19:00 Ντουμπάι - Βαλένθια

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρί

20:30 Μονακό - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου