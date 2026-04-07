Ώρα πρόκρισης για την ΑΕΚ στην Ισπανία

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μπανταλόνα (20:30) στο Game 2 της σειράς στο BCL, με την Ένωση να ψάχνει νίκη πρόκρισης στο Final-4 της διοργάνωσης.

Ώρα πρόκρισης στην Ισπανία για την ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει την Μπανταλόνα (20:30) στο Game 2 της σειράς των play-off του Βasketball Champions League, με τους «κιτρινόμαυρους» να ψάχνουν νίκη που θα τους δώσει το εισιτήριο για το Final-4 της διοργάνωσης.

Να θυμίσουμε πως η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 στην σειρά, μετά τη νίκη της στο πρώτο παιχνίδι στα Άνω Λιόσια. Ο Ντράγκαν Σάκοτα είδε τον Γκρέι να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα με την συμμετοχή του στην αναμέτρηση να είναι κρίνεται την τελευταία στιγμή.