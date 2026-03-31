Ολυμπιακός: Θλάση ο Ταϊρίκ Τζόουνς - Εκτός δράσης για δυο εβδομάδες

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς υπέστη θλάση στο γαστροκνήμιο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για δυο εβδομάδες.

Άτυχος στάθηκε στο φινάλε του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον Αμερικανό να φεύγει κουτσαίνοντας για τον πάγκο και έπειτα για τα αποδυτήρια.

Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ο Αμερικανός σέντερ υπέστη θλάση στις επιπολής ίνες της έσω κεφαλής γαστροκνήμιου ΑΡ και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 15 μέρες.

Έτσι λοιπόν, ο 28χρονος ψηλός δεν θα προλάβει τις τελευταίες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας, κάνοντας αγώνα δρόμου για το εντός έδρας παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο στις 16 Απριλίου για την 38η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ο Τζόουνς μετρά 7.7 πόντοι, 4.2 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 1.1 κλεψίματα ανά 16’ σε 12 παιχνίδια της EuroLeague.