Μικρό το κακό για τον Παναθηναϊκό, τεράστιο το κακό για το ελληνικό μπάσκετ

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τους επικίνδυνους ανθρώπους που τινάζουν στον… αέρα το πιο αδιάφορο ντέρμπι των τελευταίων ετών, με την ανοχή και τις ευλογίες όλων εκείνων που ευαγγελίζονται πως θέλουν το καλό του αθλήματος.

Αν το χθεσινό ήταν το πιο αδιάφορο ντέρμπι της φετινής σεζόν, μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, να μη σκεφτούμε καλύτερα τι θα γίνει στα ντέρμπι που έρχονται και θα έχουν ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές και σε όλους τους τομείς.

Ακόμα και σε ένα τέτοιο παιχνίδι ο, εκτός των τεσσάρων γραμμών, ισχυρός έκανε επίδειξη δύναμης. Με έναν Παναθηναϊκό που δεν είχε να κερδίσει απολύτως τίποτα από το ματς, με την ομάδα του «τριφυλλιού» να έχει στο μυαλό της τον τελικό της Πέμπτης με τη Χάποελ και τον Αταμάν να βλέπει την ομάδα του αποδεκατισμένη με τις αμέτρητες απουσίες που είχε πριν από το τζάμπολ, λόγω των τραυματισμών.

Και όμως κάποιοι θέλησαν να βάλουν… φωτιά στο ματς και να το τινάξουν στον αέρα από το ξεκίνημά του. Η διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης ήταν για τα… θηρία, με τους Τηγάνη, Αγραφιώτη και Μαρινάκη να δείχνουν ότι δεν είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας μια τέτοια αποστολή. Και να εκτίθενται ξανά. Και οι ίδιοι και η ΕΟΚ και το ελληνικό μπάσκετ που συνεχίζει να «βιάζεται» συστηματικά. Με αποκορύφωμα το τελευταίο τριήμερο που έχουν γίνει όργια σε όλες τις κατηγορίες, σε όλες τις ηλικίες…

Ο μισός Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε κόντρα στον… υπερπλήρη Ολυμπιακό. Τα είπε και ο Αταμάν μετά το τέλος του αγώνα αλλά σε κάποιον δεν άρεσαν οι αλήθειες του. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όσα είπε ο τεχνικός του «τριφυλλιού» δεν βγήκε να απαντήσει η διοίκηση του Ολυμπιακού. Εκείνη τη στιγμή. Μια διοίκηση η οποία έβγαζε διαρροές και ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, για ψύλλου πήδημα, θυμίζοντας τις πιο βρώμικες εποχές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Προφανώς και κάτι κοινό θα υπάρχει σε αυτές τις συμπεριφορές.

Το θέμα είναι πως ότι έγινε χθες ήταν το μικρότερο κακό για τον Παναθηναϊκό. Μια ήττα που δεν αλλάζει απολύτως τίποτα, ούτε σε βαθμολογικό, ούτε σε ψυχολογικό επίπεδο και με τον Εργκίν Αταμάν να προστατεύει και να προφυλάσσει τους παίκτες του εν όψει της μεγάλης αναμέτρησης της Πέμπτης που μπορεί να αποδειχθεί απολύτως καθοριστική για τη συνέχεια της ομάδας στην Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή όμως το κακό που έγινε και χθες για το ελληνικό μπάσκετ είναι τεράστια. Για μία ακόμα φορά αποδείχθηκε περίτρανα πως εκείνοι που έχουν στα χέρια τους τις τύχες του ελληνικού μπάσκετ αποδείχθηκαν λίγοι και επικίνδυνοι. Και αυτή η ιστορία πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει.

ΥΓ1: Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα και να μη μπερδευόμαστε με αηδίες που γράφει ο καθένας στα social. Για μία ακόμα φορά ο Ναν «τσίμπησε» με τις προκλήσεις αντιπάλων του. Ο Ντόρσεϊ ήταν αυτός που ξεκίνησε τον καυγά και ο Ναν απάντησε σαν… παιδάκι. Ο Λεσόρ λοιπόν, που έπαιζε και δεν ήταν στον πάγκο εκείνη τη στιγμή, πήγε να χωρίσει μαζί με άλλους παίκτες.

ΥΓ2: Προφανώς υπάρχει κάποιος νέος κανονισμός που επιτρέπει σε όποιον είναι δηλωμένος στο φύλλο αγώνα με την ομάδα του Ολυμπιακού να κάνει ότι θέλει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης χωρίς να έχει καμία συνέπεια. Ο Ντόρσεϊ κουβέντα με τον κόσμο. Ο Φουρνιέ χειρονομίες στον κόσμο. Ο Ουόκαπ κουβέντα με τον κόσμο. Ο Λαρεντζάκης το ίδιο. Ο μόνος που έχει τιμωρηθεί γι αυτό είναι ο Παπαπέτρου πέρσι στο ΣΕΦ όταν είχε δεχθεί τεχνική ποινή. Όλοι οι άλλοι άβρεχτοι.

ΥΓ3: Όσοι υποτίθεται ότι αγαπούν το μπάσκετ καλό θα είναι να δουν 2-3 φορές τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα. Όλα όσα είπε για διαιτησίες, ελληνοποιήσεις, κλπ.

ΥΓ4: Το μόνο που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον Παναθηναϊκό είναι ο αγώνας της Πέμπτης. Εκεί είναι το μυαλό όλων και φάνηκε ξεκάθαρα από τις αποφάσεις και τη διαχείριση του Αταμάν.