35 χρόνια από το έπος του ΠΑΟΚ στη Γενεύη! (pics+vid)

Σαν σήμερα, 26 Μαρτίου 1991, ο ΠΑΟΚ κατακτούσε τον πρώτο του ευρωπαϊκό τίτλο, και δεύτερο ελληνικής ομάδας μετά την ΑΕΚ, επικρατώντας της Σαραγόσα με 76-72 στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων στη Γενεύη.

Ήταν και είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές του συλλόγου. Μία από τις κορυφαίες του ελληνικού μπάσκετ γενικά, το οποίο από τότε και για περισσότερο από μια 20ετία μετά, σημείωσε τεράστιες ευρωπαϊκές επιτυχίες.

Εκείνος ο ΠΑΟΚ, είχε τον Μπάνε Πρέλεβιτς, τον Κεν Μπάρλοου, τον Νίκο Σταυρόπουλο, τον Παναγιώτη Φασούλα, τον Μέμο Ιωάννου, τον Πιτ Παπαχρόνη, τον Γιώργο Μακαρά, τον Νίκο Μπουντούρη, να παίζουν σε εκείνον τον αλήστου μνήμης τελικό, με προπονητή, τον Ντράγκαν Σάκοτα.

Το «Πατινουάρ» είχε μετατραπεί για τις ανάγκες του αγώνα, σε γήπεδο μπάσκετ και φυσικά, οι περισσότεροι από 6.000 φίλοι του ΠΑΟΚ, είχαν μετατρέψει τη Γενεύη, σε... Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ήταν τέτοια η εξέλιξη του αγώνα, που έπαιξαν κι αυτοί το δικό τους ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου!

Κατσάρο και Τζέραρντ ήταν οι δύο διαιτητές, οι οποίοι έχουν «φορτώσει» από νωρίς με φάουλ τον Φασούλα, ο οποίος μάλιστα αποβάλλεται με πέντε, τέσσερα είχαν επίσης από νωρίς, Παπαχρόνης και Ιωάννου και πλησιάζοντας στο τέλος, σέντερ έπαιζε ο, ύψους 1.98, Μακαράς.

Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω στο σκορ στο ημίχρονο (31-36), το πρόβλημα με τα φάουλ υπάρχει ήδη και στις εξέδρες υπάρχει αναβρασμός. Μάλιστα, η κατάσταση πάει να ξεφύγει, λόγω των αντιδράσεων των φίλων του ΠΑΟΚ για τις διαιτητικές αποφάσεις, το παιχνίδι διακόπτεται προσωρινά και χρειάζονται οι από μικροφώνου παρεμβάσεις του προέδρου, Νίκου Βεζυρτζή και του Παναγιώτη Φασούλα!

Παρότι η Σαραγόσα, κρατούσε τον έλεγχο μέχρι το 51-59, με τον Πρέλεβιτς να κάνει σπουδαία πράγματα (31π.) και τον Μπάρλοου (20π. )με τον Σταυρόπουλο (15π.) να τον ακολουθούν, ο ΠΑΟΚ ανατρέπει την κατάσταση και φτάνει στη νίκη, με 76-72.

Τα πανηγύρια που ακολούθησαν, βέβαια, ήταν μεγάλα ενώ έχει καταγραφεί ότι στην επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη, έσπασε ακόμα και το… τρόπαιο! Η υποδοχή ήταν εντυπωσιακή, στη δεύτερη πολύ μεγάλη διασυλλογική ευρωπαϊκή στιγμή για την Ελλάδα, μετά από εκείνη της ΑΕΚ το 1968. Από τον τελικό της Γενεύης και για περισσότερο από μια 20ετία, ακολούθησαν σπουδαίοι τίτλοι ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη…

ΠΑΟΚ (22/31 βολές, 21/42 δίποντα, 4/16 τρίποντα, 30 ριμπάουντ): Πρέλεβιτς 31, Barlow 20, Σταυρόπουλος 15, Φασούλας 7, Ιωάννου 3, Μακαράς, Παπαχρόνης, Μπουντούρης.

CAI ZARAGOZA (22/32 βολές, 13/30 δίποντα, 8/15 τρίποντα, 29 ριμπάουντ): Davis 24, Magee 17, F. Arcega 15, Andreu 8, Ruiz 5, J.A Arcega 1, Zapata 2, Murcia, Hernandez.

Τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ στους ομίλους του Κυπέλλου Κυπελλούχων:

Σαραγόσα – ΠΑΟΚ: 70-64

ΠΑΟΚ – Ερυθρός Αστέρας 91-80

ΠΑΟΚ – Χαποέλ Γκαλίλ Ελιόν: 107-77

ΠΑΟΚ – Σαραγόσα: 112-102

Ερυθρός Αστέρας – ΠΑΟΚ: 91-75

Χαποέλ Γκαλίλ Ελιόν – ΠΑΟΚ: 80-79

Τα αποτελέσματα στους ημιτελικούς:

ΠΑΟΚ – Ντιναμό Μόσχας: 95-82

Ντιναμό Μόσχας – ΠΑΟΚ: 75-63