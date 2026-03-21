Πέρασε από τα Ιωάννινα ο Πρωτέας - Σπουδαίο διπλό για τους Μαχητές στην Λευκάδα

Ο Πρωτέας Βούλας πήρε το ντέρμπι της αγωνιστικης, φεύγωντας με σπουδαίο διπλό από το Ιωάννινα, με το Πειραματικό Μαχητές να κάνουν την έκπληξη μέσα στην Λευκάδα.

Αναλυτικά η 28η αγωνιστική: Σάββατο 21 Μαρτίου Vikos Φalcons-Πρωτέας Βούλας 67-75 Δάφνη-Νίκη Βόλου 91-87 ΝΕ Μεγαρίδος-Πανερυθραϊκός 104-92 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Μαχητές Πειραματικό 55-63 18:00 Σοφάδες-Λαύριο Boderm (YouTube/HellenicBF) Κυριακή 22 Μαρτίου 17:00 ΑΓΕΧ-Evertech Παπάγου (YouTube/HellenicBF) Δευτέρα 23 Μαρτίου 18:30 Ψυχικό-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) Ρεπό: Αιγάλεω Αναλυτικά οι αναμετρήσεις: ΝΕ Μεγαρίδος-Πανερυθραϊκός 104-92 Διαιτητές: Ξυλάς-Παπαδόπουλος Χρ.-Πολάτογλου (Ζώης) Δεκάλεπτα: 29-24, 55-48, 81-68, 104-92 ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 8, Πανολίας 3 (1), Δενδρινός 18 (4), Παπαγεωργίου 3 (1), Γκρέκας 6 (2), Παναγιωτόπουλος, Σωτηρίου 22, Πόζογλου 25 (4), Καλιανιώτης 7, Κολοφώτης 2, Ροζάκης 8, Πέργουλης 2 Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 16, Σκόρδος 3, Δημητρακόπουλος 4, Νικολαΐδης 12 (4), Καμάρας 13 (2), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 21 (1), Δομπρογιάννης 2, Καραΐσκος 7 (1), Σταματογιάννης 5, Ιωαννίδης 9 (1) Vikos Φalcons-Πρωτέας Βούλας 67-75 Διαιτητές: Τζιοπάνος-Ζαχαρής-Κανελλίδης (Τζαμάκου) Δεκάλεπτα: 15-16, 32-33, 50-52, 67-75 Vikos Φalcons (Γιαπλές): Τζόουνς 6 (2), Σιμιτζής 3 (1), Γεωργίου 3 (1), Άντερσον 16 (2), Γράβας, Διαμαντάκος 12, Καμπερίδης 6 (1), Βασιλείου, Τσούκας 12 (2), Αρνόκουρος 3, Μαστρογιαννόπουλος 6 (2) Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 15, Μιλεντίγεβτς 23 (6), Ρις 3, Κόης 13 (3), Δέλγας 2, Πετανίδης 5 (1), Μπέλη 3 (1), Αδαμόπουλος 2, Βουλγαρόπουλος 3, Καραγεωργίου 6 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Μαχητές Πειραματικό 55-63 Διαιτητές: Αναστασιάδης-Κατωτικίδης-Αθανασιάδης (Καραδήμας) Δεκάλεπτα: 17-19, 28-37, 39-48, 55-63 Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 6 (2), Ρόμπινσον 8 (1), Άλεν 4 (1), Καλλιακούδας 3, Σαχπατζίδης 3, Χατζηνικόλας 10 (2), Λεκγκίκα 5 (1), Σταυρακούκας 8 (2), Τσάμης, Φύτρος 3, Βισνιέφσκι 5 Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Κωνσταντινίδης 15 (2), Μπανκς 19 (2), Κατσαμούρης 10, Νώτης 11, Κυργάκης, Καρπούζης 3 (1), Χαραλαμπίδης 2, Καλαϊτζίδης, Κομνιανίδης 3 (1) Δάφνη-Νίκη Βόλου 91-87 Διαιτητές: Σκανδαλάκης-Σκαλτσής-Ρίζος (Κυρτάτας) Δεκάλεπτα: 14-29, 42-44, 66-57, 91-87 Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 16 (3), Τζιβελέκας 16 (1), Τοπάλι, Καράμπουλας 13 (1), Ετζιάκα 5 (1), Μετάι, Φιλιππάκος 25, Γιαννίκος 16 (2), Έξαρχος Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 7, Τζόνσον 24 (1), Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος 13 (2), Φιλοξενίδης 5 (1), Μαντίκος 3 (1), Βλαχογιάννης 13, Μπακέας 9 (1), Νίκολης 11 (3), Τσουμάνης 2 Η επόμενη αγωνιστική (29η) Μαχητές Πειραματικό-Πρωτέας Βούλας Αιγάλεω-Vikos Φalcons Λαύριο Boderm-ΑΓΕΧ Πανερυθραϊκός-Σοφάδες Νίκη Βόλου-ΝΕ Μεγαρίδος Κόροιβος Αμαλιάδας-Δάφνη Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Ψυχικό Ρεπό: Evertech Παπάγου