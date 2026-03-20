Lakers' Corner: Νέο ρεκόρ για τον MVP Ντόντσιτς, η σύμπτωση με τον Μπράιαντ και ο «τριπλός» Λεμπρόν

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν και τους Μαϊάμι Χιτ (134-126), με τον Λούκα Ντόντσιτς να «γράφει» ξανά ιστορία, να θυμίζει τον Κόμπε Μπράιαντ και τον Λεμπρόν Τζέιμς να δείχνει ξανά γιατί είναι ο «Βασιλιάς» του ΝΒΑ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνέχισαν το road trip τους στο Μαϊάμι απέναντι στους Χιτ. Οι «Λιμνάνθρωποι» κατάφεραν να συνεχίσουν το σερί τους, αφού πανηγύρισαν ακόμα μία μεγάλη νίκη με 134-126. Έτσι, η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ έφτασε τις 45 νίκες και παραμένει μόνη τρίτη στην δυτική περιφέρεια (45-25).

Ο ιστορικός Ντόντσιτς και η σύμπτωση με τον Μπράιαντ

Ο Λούκα Ντόντσιτς απέδειξε ξανά πως θα έπρεπε να ήταν το φαβορί για το βραβείο του MVP, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 60 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 5 κλεψίματα σε 37:36.

Με τα 9 τρίποντα που πέτυχε ο «Luka Magic» έφτασε τα 232 και έτσι «έσπασε» το ρεκό του Ντ’Άντζελο Ράσελ, ως ο «Λιμνάνθρωπος» με τα περισσότερα τρίποντα στην regular season.

Το εντυπωσιακό είναι πως στο ματς που ο Ντόντσιτς «έγραψε» ξανά ιστορία με τα χρυσά και μωβ, θύμισε τον Κόμπε Μπράιαντ. Πιο συγκεκριμένα, o «Black Mamba» ήταν ο τελευταίος παίκτης των Λέικερς που είχε πετύχει 60 πόντους σε ένα ματς. Η τελευταία του φορά ήταν κόντρα στους Γιούτα Τζαζ και έφτασε τους 60, με 14,8” για το φινάλε του ματς.

Έτσι, και ο Σλοβένος αστέρας κατάφερε να φτάσει τους 60 πόντους με μία βολή με 14,8” να απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του αγώνα.

Ο «τριπλός» Λεμπρόν

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ξανά έδειξε σε όλους όσους έλεγαν πως οι Λέικερς είναι καλύτερη χωρίς αυτόν, πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο «Βασιλιάς» συνέχισε να δείχνει πως παρά την ηλικία του είναι από τους κορυφαίους παίκτες στον «μαγικό κόσμο».

Τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 37:52 και ήταν αυτός που ώθησε τον Όστιν Ριβς να αγωνιστεί, παρά τον μικροτραυματισμό που τον ταλαιπωρεί.

Ο Λεμπρόν παραμένει παράδειγμα εντός και εκτός παρκέ και θα πρέπει οι «Λιμνάνθρωποι» να εκμεταλλευτούν κάθε στιγμή που τον έχουν στον οργανισμό τους μέχρι να αποχωρήσει ή να αποσυρθεί.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 19 πόντοι (8/12 σουτ, 3/5 βολές), 15 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 3 λάθη σε 37:52.

Μάρκους Σμαρτ: 13 πόντοι (2/6 σουτ, 1/4 τρίποντα, 8/9 βολές), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 27:31.

ΝτεΆντρε Έιτον: 6 πόντοι (3/5 σουτ), 4 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 29:10.

Όστιν Ριβς: 18 πόντοι (5/12 σουτ, 2/7 τρίποντα, 6/10 βολές), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 λάθη σε 39:59.

Λούκα Ντόντσιτς: 60 πόντοι (18/30 σουτ, 9/17 τρίποντα, 15/19 βολές), 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 κλεψίματα και 2 λάθη σε 37:36.

Ρούι Χατσιμούρα: 7 πόντοι (3/6 σουτ, 1/2 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 17:34.

Λουκ Κενάρντ: 0 πόντοι (0/1 σουτ, 0/1 τρίποντο) και 2 ριμπάουντ σε 13:22.

Τζάκσον Χέιζ: 6 πόντοι (2/6 σουτ, 2/2 βολές), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 μπλοκ σε 18:48.

Τζέικ ΛαΡάβια: 5 πόντοι (2/3 σουτ, 1/1 τρίποντο), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 18:08.

Κόμπε Μπάφκιν: DNP.

Μπρόνι Τζέιμς: DNP.

Ντάλτον Κνεκτ: DNP.

Αντού Τιέρο: DNP.

Ντριού Τίμι: DNP.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: DNP.

Σύνολο: 134 πόντοι (43/81 σουτ - 53,1%, 14/32 σουτ - 43,8%, 34/45 βολές - 75,6%), 47 ριμπάουντ, 23 ασίστ, 8 κλεψίματα, 3 μπλοκ και 11 λάθη.

Εκτός ήταν οι: Μαξ Κλέμπερ, Νικ Σμιθ Τζούνιορ και Κρις Μάνιον.

Το road trip των Λέικερς δεν σταματάει εδώ, καθώς θα αναμετρηθούν εκτός έδρας με τους Ορλάντο Μάτζικ (22/3, 01:00), τους Ντιτρόιτ Πίστονς (24/3, 01:00) και Ιντιάνα Πέισερς (26/3, 01:00) πριν επιστρέψουν στο «σπίτι» τους.