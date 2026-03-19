Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Έβγαλε την... υποχρέωση χάρη στους ψηλούς του

Ο Ολυμπιακός δεν πάτησε... γκάζι για 30' απέναντι στη Μπασκόνια, όμως «έβγαλε την υποχρέωση» και πήρε τη νίκη με πρωταγωνιστές τους Σάσα Βεζένκοφ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: Δεν πάτησε... γκάζι, αλλά και πάλι ήταν συνεπείς σχεδόν σε όλους τους στατιστικούς τομείς (πλην του σκοραρίσματος). Ο Αμερικανός είχε 2π. με 1/3 εντός πεδιάς, αλλά παίρνει καλό βαθμό για όλα τα υπόλοιπα: 7 ασίστ - 0 λάθη, 3 κλεψίματα, 2 ριμπάουντ. Βαθμός: 7

Τάισον Ουόρντ: Δεν ήταν το ίδιο επιθετικός όσο με άλλα ματς (3π. με 1/3 δίποντα και 1/3 βολές), αλλά και πάλι έκανε μια all around εμφάνιση με 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο. Αναμφίβολα, ο Ουόρντ είναι ένα πολύτιμο «εργαλείο» στα χέρια του Μπαρτζώκα. Βαθμός: 6

Μόντε Μόρις: Αγωνίστηκε για μόλις 3'23'' και έμοιαζε εντελώς εκτός κλίματος. Δεν μπόρεσε να βοηθήσει (1ρ., 1ασ.), γι' αυτό και ο Μπαρτζώκας δεν τον εμπιστεύτηκε στη συνέχεια. Βαθμός: 3

Σάσα Βεζένκοφ: Ορεξάτος για ακόμα ένα βράδυ ο MVP της σεζόν και ηγέτης των Πειραιωτών. Ο Βεζένκοφ ήταν σε... μεγάλα κέφια και έβαλε άλλη μια 20άρα με 9/11 δίποντα και 2/3 βολές. Επιπλέον, κατέβασε 6 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ και τελείωσε το ματς με 0 λάθη. Μοναδικά αρνητικά τα 0/5 τρίποντά του και κάποιες αμυντικές τοποθετήσεις του. Βαθμός: 9

Κώστας Παπανικολάου: Νέο ματς στα... ρηχά από τον αρχηγό. Ο «Παπ» δεν άρχισε στην πρώτη πεντάδα, πήρε ένα 10λεπτο από τον Μπαρτζώκα, αλλά δεν βοήθησε ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση. Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 3π. (1/2 τρίποντα) και τίποτα άλλο στη στατιστική του. Δεν βρίσκεται στο καλύτερο δυνατό διάστημα ο Έλληνας σμολ φόργουορντ. Βαθμός: 2

Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Γεμάτη» εμφάνιση, την οποία είχε και ο ίδιος ανάγκη ύστερα από από την κακή εμφάνιση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Ήταν ο... γνωστός, δραστήριος Ντόρσεϊ στην επίθεση και μέτρησε 15 πόντους με 3/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 3/4 βολές. Επιπλέον, μοίρασε 3 ασίστ, πράγμα που άρεσε στον Έλληνα head coach. Βαθμός: 8

Άλεκ Πίτερς: Για άλλο ένα βράδυ δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει, αν και πήρε σχεδόν 13' από τον Μπαρτζώκα. Στα... ρηχά ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ με 3π. (1/2 τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Τίποτα ιδιαίτερο. Βαθμός: 3

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Έμοιαζε με... θηρίο στο πρώτο ημίχρονο και δεν είχε αντίπαλο στη ρακέτα. Ο Σέρβος έκανε «πλάκα» στο ζωγραφιστό, έχοντας 17 πόντους σε 22'52'' με 7/10 δίποντα και 3/3 βολές. Επίσης, μάζεψε 6 ριμπάουντ και έδωσε 2 ασίστ. Εξαιρετική εμφάνιση. Βαθμός: 9

Κόρι Τζόσεφ: Όπως και οι περισσότεροι της «ερυθρόλευκης» second unit, ο Καναδός δεν μπόρεσε να συνεισφέρει ουσιαστικά (4 πόντοι, 1 ασίστ, 2 λάθη). Σε... ρηχά νερά και εκείνος λοιπόν, που και αμυντικά δεν ήταν αποδοτικός. Βαθμός: 3

Σακίλ ΜακΚίσικ: Αρνητικός για άλλο ένα βράδυ ο έμπειρος «Σακ», που πήρε 6'37'' στη 2η περίοδο, δεν απέδωσε και δεν επέστρεψε. Είχε 1/4 εντός πεδιάς και 2 ριμπάουντ σε μια κακή εμφάνιση. Βαθμός: 2

Ταϊρίκ Τζόουνς: Στο πρώτο ημίχρονο έκανε μαζεμένα φάουλ και «απενεργοποιήθηκε», αλλά στην επανάληψη δεν είχε αντίπαλο. Πολύ ουσιαστικό β' μέρος και ένα ματς με 15 πόντους (6/6 δίποντα, 3/5 δίποντα), 2 ριμπάουντ και ορισμένα εντυπωσιακά highlights. To δικό του «μελανό σημείο»; Αφενός τα 3 λάθη του, αφετέρου κάποιες κακές αμυντικές τοποθετήσεις του, που έφεραν και τα 4 φάουλ του. Βαθμός: 7

Εβάν Φουρνιέ: Ο Γάλλος μετά το ρεκόρ καριέρας απέναντι στη Φενέρμπαχτσε ήταν σκιά του εαυτού του για 30+ λεπτά με 0/6 εντός πεδιάς, λάθη και -κυρίως- έλλειψη αμυντικών λύσεων. Μάλιστα, ο Φόρεστ τον εξέθεσε αμυντικά σε δυο - τρεις μαζεμένες φάσεις. Όμως, ακόμα και έτσι, στο... κακό του βράδυ, ο Φουρνιέ έγινε «παράγοντας» του ματς, βάζοντας στο τέλος 6 πόντους και μοιράζοντας συνολικά 5 ασίστ (2ος δημιουργός των νικητών). Βαθμός: 5