«Συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα ο Ράιτ»!

Ο Μόουζες Ράιτ φέρεται να συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2028!

Όπως αναφέρει το «sportando», ο Αμερικανός άσος έδωσε τα χέρια με την ισπανική ομάδα και το καλοκαίρι θα αφήσει το Κάουνας για τη Βαρκελώνη, συμφωνώντας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Μάλιστα σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι άλλοι στόχοι της Μπαρτσελόνα για το τέλος της σεζόν είναι οι Σίλβεν Φρανσίσκο και Ναντίρ Ίφι, με τους Καταλανούς να θέλουν να μπουν από τώρα δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού.

Ο Ράιτ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη Ζαλγκίρις, μετρώντας στην Euroleague 12,9 πόντους και 6,1 ριμπάουντ μέσο όρο.