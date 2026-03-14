Μπατής: «Δεν υπάρχουν θαύματα και μαγικά στο μπάσκετ»

Ο Μάριος Μπατής μετά την μεγάλη νίκη της ομάδας του στην Μύκονο απέναντι στην τοπική ομάδα με 99-89, δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ πως έχει γίνει πολλή δουλειά από τον Κούρο Σεγκούρα και τόνισε πως δεν υπάρχουν «θαύματα» στο μπάσκετ.«

Ο Προμηθέας πήρε μια μεγάλη νίκη στην έδρα της Μυκόνου με 99-89 και ο Μάριος Μπατής μίλησε για τον προκάτοχό του, Κούρο Σεγκούρα, την μεγάλη νίκη και το επόμενο κρίσιμο παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάριου Μπατή στην ΕΡΤ:

«Έχει γίνει πολλή δουλειά από τον κύριο Σεγκούρα. Συνεχίσαμε πάνω στις δικές του «ράγες». Κάποιοι τραυματισμοί και κάποιες κακοτυχίες μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση των συνεχόμενων ηττών. Αυτά είναι παρελθόν πια, η ομάδα έδειξε ενότητα, όλοι έπαιξαν ο ένας για τον άλλον. Δεν κοίταξα τα στατιστικά. Έχουμε ξανάβάλει 100, 99 πόντους αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε έξι διψήφιους σκόρερ και άλλους δύο με 9 πόντους. Αυτό είναι το σημαντικό.

Πρέπει να κρατήσουμε την εικόνα για 32', δεχτήκαμε 5-6 τρίποντα στο τελευταίο δεκάλεπτο, υπερβολικά μεγάλος αριθμός. Ήμασταν αγχωτικοί για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να το διαχειριστούμε αυτό γιατί είμαστε ομάδα με μικρούς ηλικιακά παίκτες. Πρέπει να δούμε το παιχνίδι με τον Κολοσσό, ένα σημαντικό παιχνίδι που θα μας δείξει που μπορούμε να φτάσουμε.

Δεν υπάρχουν θαύματα στο μπάσκετ. Όλοι οι προπονητές είναι πολύ καλοί. Συγχαρητήρια και στον κύριο Ζιάγκο για την δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα στην Μύκονο. Δεν υπάρχουν μαγικά, υπάρχει καθημερινή δουλειά μέσα στο γήπεδο και κάποιες συγκυρίες που μπορεί να σου αλλάξουν την εικόνα από την μια στιγμή στην άλλη. Κάναμε την νίκη που χρειαζόμαστε και θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο».