Λάσο: «Είμαστε έτοιμοι για δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην Μπάγερν»

Ο Πάμπλο Λάσο στις δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση της Εφές κόντρα στην Μπάγερν για την 31η αγωνιστική της Euroleague (12/3, 21:30) στάθηκε στους παίκτες-κλειδιά της γερμανικής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το Μόναχο είναι πάντα ένα δύσκολο μέρος για να παίξει κανείς και η Μπάγερν Μονάχου κάνει μια καλή σεζόν. Παρά τους τραυματισμούς, τις αλλαγές στο ρόστερ, ακόμη και έναν νέο προπονητή, παραμένει μια δυνατή ομάδα. Για να έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε, πρέπει να δείξουμε την καλύτερη δυνατή απόδοσή μας.

Ο Αντρέας Ομπστ και ο Βλαντιμίρ Λούσιτς είναι βασικοί παίκτες γύρω από τους οποίους είναι χτισμένη η ομάδα, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε άλλους όπως ο Νιλς Γκιφάι, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα αν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι από την αρχή.

Προσωπικά, η επιστροφή σε ένα μέρος όπου κερδίσαμε δύο πρωταθλήματα -πρωτάθλημα και κύπελλο- είναι σημαντική για μένα, αλλά και για τον Νικ Ουάιλερ-Μπαμπ, ο οποίος έπαιξε εκεί για πολλά χρόνια. Αλλά μόλις ξεκινήσει το παιχνίδι, τα ξεχνάς όλα αυτά και επικεντρώνεσαι στη νίκη. Ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό το δύσκολο παιχνίδι».