«Όργια» του ΜακΙντάιρ στην επιστροφή του Κάρτερ μετά από πέντε μήνες

Ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Κλουζ (85-97) με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να κάνει «όργια», όμως το «κλου» της βραδιάς ήταν η επιστροφή του Τάισον Κάρτερ στη δράση μετά από σχεδόν πέντε μήνες.

Τελευταίο παιχνίδι του πρώην άσου του Λαυρίου ήταν στις 10 Οκτωβρίου και έκτοτε είχε μείνει εκτός λόγω πνευμονικής εμβολής. Ο Αμερικανός γκαρντ επέστρεψε σήμερα στην ενεργό δράση, πάτησε παρκέ για 8' χωρίς όμως να σκοράρει (0/3 τρίποντα), αλλά είχε 2 ασίστ και 1 ριμπάουντ. Απόλυτος πρωταγωνιστής του Ερυθρού Αστέρα ήταν ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος είχε 27 πόντους με 7/9 τρίποντα και γέμισε ξανά τη στατιστική του με 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Ακολούθησε σε απόδοση ο Τζάρεντ Μπάτλερ με 13 πόντους.

Με τη νίκη του αυτή ο Ερυθρός Αστέρας έφτασε στο 14-4, διατηρώντας την 3η θέση στην κατάταξη της Αδριατικής Λίγκας. Αντίθετα, η Κλουζ, που είχε κορυφαίο τον Άιβερσον Μολινάρ (25π.), έπεσε στο 10-7 και βρίσκεται στην 6η θέση.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 46-41, 65-78, 85-97