Mε... εντεκάδα ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ - Εκτός εξάδας ο Μιλουτίνοφ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να δώσει ανάσες στον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον άφησε εκτός εξάδας των ξένων για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, με τους «ερυθρόλευκους» να παρατάσσονται με 11 παίκτες.

Με αρκετές απουσίες θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα έχουν στην διάθεση του, τους τραυματίες Σάσα Βεζένκοφ, Τόμας Ουόκαπ και Μόντε Μόρις, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να δώσει ανάσες στον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος σέντερ είναι ο παίκτης που έμεινε εκτός εξάδας των ξένων, με τους Πειραιώτες να παρατάσσονται με 11 παίκτες κόντρα στον «Δικέφαλο».

Αναλυτικά, η εντεκάδα του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Μπουρνελές, Ουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Ταϊρίκ Τζόουνς, Χολ.