Mε... εντεκάδα ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ - Εκτός εξάδας ο Μιλουτίνοφ

Με αρκετές απουσίες θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα έχουν στην διάθεση του, τους τραυματίες Σάσα Βεζένκοφ, Τόμας Ουόκαπ και Μόντε Μόρις, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να δώσει ανάσες στον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Ο Σέρβος σέντερ είναι ο παίκτης που έμεινε εκτός εξάδας των ξένων, με τους Πειραιώτες να παρατάσσονται με 11 παίκτες κόντρα στον «Δικέφαλο».
Αναλυτικά, η εντεκάδα του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Μπουρνελές, Ουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Ταϊρίκ Τζόουνς, Χολ.