Η απάντηση του DPG για το λάβαρο: «Όταν μας σέβονται θα τους σεβόμαστε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του στο Instagram μίλησε για την απόφαση να κατέβει το λάβαρο με τον Μποντιρόγκα από το «T-Center».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό για την 30η αγωνιστική της Euroleague (86-80), με τους «πράσινους» να έχουν παράπονα από την διαιτησία. Μάλιστα, ο αναλυτής διαιτησίας, Τοντ Γουόρνικ, δικαίωσε το «τριφύλλι» και ξεκαθάρισε πως τα πιο κραυγαλέα και σημαντικά λάθη των διαιτητών ήταν κατά του συνόλου του Εργκίν Αταμάν.

Η ΚΑΕ κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης πήρε την απόφαση να κατέβει το λάβαρο του Μποντιρόγκα από το «T-Center». Μία μέρα μετά, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για αυτή την κίνηση με ένα story στο Instagram και ξεκαθάρισε πως το «τριφύλλι» θα τους σέβεται όταν το σέβονται.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Ρε Φρι, είναι κάποιοι που διαφωνούν με την απόφαση… Πάνω στον θυμό ότι κατεβάσαμε λέει το λάβαρο του Μποντιρόγκα. Άκου λέει πάνω στον θυμό. Όχι. Ο θυμός είναι όταν γίνεται το φάουλ την περασμένη εβδομάδα στο τελευταίο σουτ και δε δίνεται, όταν όλη τη σεζόν μας έχουν πάει γ@μ!ώντ@ς, όταν κάνεις παράπονα και δεν βρίσκεις το δίκιο σου. Και η θέση μου είναι να προστατεύω την ομάδα. Και όταν, λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι όσο και αν έχουν τιμηθεί και τιμήσει τον σύλλογο, πράττουν έτσι, με αδιαφορία απέναντί μας σε αυτά που γίνονται, εμείς θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Όταν μας σέβονται θα τους σεβόμαστε, όταν μας γ@μ@νε, θα τους γ@μ@με.

Ένας φίλος μου έλεγε: “This? Last year”. Όταν θες να παραμείνεις σε έναν χώρο οφείλεις να κάνεις την δουλειά σου σωστά. Και στην θέση που είσαι οφείλεις αυτά να τα αποτρέπεις. Πόσο δε όταν γίνονται σε έναν σύλλογο που σε έχει τιμήσει και έχεις τιμηθεί. Και εγώ ήξερα να κάθομαι να λέω: “Πήρα το ευρωπαϊκό πρόπερσι από την 17η θέση, πέρσι πήγα στο Final-Four, όλα καλά, στα π@π@ρ!@ μου φέτος”. Δεν είναι έτσι, φίλε. Δεν είναι έτσι. Κρίνεσαι καθημερινά. Αλλιώς είσαι άεργος και κάθεσαι σπιτάκι σου. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει και θα σας πάμε π!π@, κ0λ0 και εμπλοκή».