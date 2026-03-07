Αποθέωσε Ομπράντοβιτς ο Καϊμακόγλου: «Ο καλύτερος προπονητής, μια ιδιοφυία - Μας αντιμετώπιζε όλους το ίδιο»

Με πολύ θερμά λόγια μίλησε ο Κώστας Καϊμακόγλου για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον οποίο είχε προπονητή στον Παναθηναϊκό την περίοδο 2010-12.

Από τη θέση πλέον του ασίσταν κόουτς στην Ούνικς Καζάν, ο 43χρονος σήμερα προπονητής μίλησε στο basketballsphere.com και στην αναφορά του στον «Ζοτς» είχε να πει τα καλύτερα μετά την κοινή τους θητεία στους «πράσινους» για δύο χρόνια.

«Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο καλύτερος προπονητής που είχα ποτέ. Όχι μόνο από μπασκετικής άποψης, γιατί είναι μια ιδιοφυΐα. Θυμάμαι πολύ καλά πώς άλλαζε ορισμένες μικρές λεπτομέρειες πριν από το Final Four της EuroLeague και αυτό ήταν εντυπωσιακό για μένα.

Δεν ήμουν υπερβολικά ταλαντούχος παίκτης, αλλά ήμουν αρκετά έξυπνος για να ακολουθήσω όλα όσα μου ζητούσε. Ήταν μεγάλη μου χαρά να συνεργαστώ μαζί του, ένας απίστευτος άνθρωπος τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ελπίζω ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς να το διαβάσει αυτό, επειδή δεν έχουμε μιλήσει εδώ και πολύ καιρό, αλλά τον αγαπώ και τον σέβομαι πραγματικά».

Συνεχίζοντας, θυμήθηκε για την ικανότητα του να διαχειρίζεται τόσο τα αποδυτήρια όσο και τις προσωπικότητες μέσα στην ομάδα: «Κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είναι ότι ήταν ο πρώτος προπονητής που είδα που αντιμετώπιζε κάθε παίκτη ακριβώς το ίδιο. Είπα στον Βέλιμιρ Περάσοβιτς (κόουτς της Ούνικς) ότι αυτό είναι το κλειδί: δεν μπορείς να φωνάζεις σε έναν παίκτη και σε έναν άλλο όχι. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο παίκτη στο ρόστερ, όλοι πρέπει να αντιμετωπίζονται το ίδιο.

Ο Ομπράντοβιτς το έκανε αυτό με άτομα όπως ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και ο Μάικ Μπατίστ. Όταν όλοι το είδαν αυτό, συνειδητοποίησαν ότι θα μπορούσαμε να είμαστε μια πραγματική ομάδα, γιατί αν αντιμετώπιζε τους καλύτερους παίκτες με αυτόν τον τρόπο, τότε ήμασταν όλοι ίσοι. Κάποιος μπορεί να είχε περισσότερα χρήματα, ένα καλύτερο συμβόλαιο, έναν διαφορετικό ρόλο, αλλά ήμασταν όλοι ίσοι στην ομάδα».

