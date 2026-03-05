Δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά: Λύγισε και τη Ζαλγκίρις και πάει για πλεονέκτημα έδρας η Βαλένθια!

Η Βαλένθια όχι μόνο δεν ξεφουσκώνει, αλλά συνεχίζει τη μαγική της πορεία φέτος και λυγίζοντας και τη Ζαλγκίρις (91-87) πάει ολοταχώς για πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ!

Στην αρχή της σεζόν είχε φόρα, στη συνέχεια απέκτησε σταθερότητα και πλέον η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έφτασε στο 20-10 στην κανονική διάρκεια της Euroleague και είναι έτοιμη να απλώσει τα χέρια για να αρπάξει το αβαντάζ της έδρας στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Από την άλλη η Ζαλγκίρις μετά τη νίκη με τον Ολυμπιακό έχασε σημαντικό έδαφος στην υπόθεση 6άδα (17-13) και πλέον θα περιμένει το φινάλε της 30ής αγωνιστικής -που θα έχει 2 ματς σε εκκρεμότητα- για να δει σε ποια θέση θα βρεθεί.

Πρώτος σκόρερ για τη Βαλένθια ήταν ο Ομάρι Μουρ με 16 πόντους (7/8 διπ.), με τον Νέιθαν Ρέιβερς να προσθέτει άλλους 12 (4/4 διπ., 1/1 τριπ. 1/1 βολή). Στους 11 ο Μπάνκου Μπαντιό και στους 10 ο Χάιμε Πραντίγια (5/7 διπ.).

Από την πλευρά της Ζαλγκίρις, πρωταγωνιστής ήταν ο Μόουζες Ράιτ με 20 πόντους (7/11 διπ., 9 ριμπ.), με τον Ντάστιν Σλίβα να προσθέτει άλλους 14 (3/5 τριπ.). Στους 13 ο Ίγκνας Μπραζντέικις (3/3 τριπ.).

Φορτσάτη η Βαλένθια και με το «καλημέρα» στο +12

Η Βαλένθια μπήκε πιο ορεξάτη στο παιχνίδι και με τους Σακό και Τόμπσον προηγήθηκε με 5-2 στα 90", με τον Αμερικανό άσο να έχει κέφια με τρίποντο, μαζί με τον Πραντίγια, να πηγαίνουν την ισπανική ομάδα στο +6 (10-4 στο 3'). Ο Μοντέρο με νέο σουτ από την περιφέρεια στο 5' έκανε το 13-6, με τον Κοστέλο στο 6' με 2/3 βολές να διαμορφώνει το 15-6. Η Ζαλγκίρις ξεκίνησε να βρίσκει λύσεις από τον Μπραζντέικις για το 17-11 στο 7', με τον Μουρ (6π.) όμως να απαντά με συνεχόμενους πόντους και να πηγαίνει τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή (21-11) στο 8'. Ο Ντε Λαρέα στο φινάλε του δεκαλέπτου με 2/2 βολές μάλιστα έκανε το 25-13, με τη Βαλένθια να έχει ήδη σημαντική διαφορά.

Προσπάθησε να γυρίσει η Ζαλγκίρις, είχαν απαντήσεις σε όλα οι γηπεδούχοι

Η εκκίνηση της δεύτερης περιόδου ήταν η στιγμή του Γκος, με τον Αμερικανό άσο με δύο σερί καλάθια να μειώνει σε 25-17, με τον Λο να ρίχνει τη διαφορά στους 6 (25-19) και τη Βαλένθια να δείχνει εκτός ρυθμού. Το τάιμ άουτ του Μαρτίνεθ αφύπνισε τους γηπεδούχους, με τον Μουρ (10π., 4/4 διπ.) να πιάνει και πάλι δουλειά και να επαναφέρει τη διαφορά στους 10 (31-21). Η Βαλένθια βρήκε και πάλι τον ρυθμό της και με τον Ρέιβερς στο 16' πήγε για πρώτη φορά στους 13 (39-26), με τη Ζαλγκίρις να απαντά με καλάθι και φάουλ του Ράιτ και τον Λο για το 41-34 στο 17'. Ο Τουμπέλις στο 19' με τρίποντο μείωσε σε 45-39, με το ημίχρονο όμως να ολοκληρώνεται με τη διαφορά στους 11 (50-39) για τη Βαλένθια, χάρη στο τρίποντο του Μπαντιό.

Μία από τα ίδια με τη Βαλένθια στο προβάδισμα

H έναρξη της τρίτης περιόδου δεν είχε μπάσκετ ποιότητας, με τη Βαλένθια όμως να είναι η λιγότερη κακή και με τον Τόμπσον (8π.) να προηγείται με 54-43 στο 22'. Δύο όμως σερί τρίποντα από τους Τουμπέλις και Φρανσίσκο και το καλάθι του Ράιτ άλλαξαν το μομέντουμ του ματς, με τη Ζαλγκίρις να μειώνει σε 56-51 στο 24'. Ο Λο μάλιστα έφερε τους Λιθουανούς στο 25' σε απόσταση βολής (56-53), με τον Μπραζντέικις (8π., 2/2 τριπ.) με τρίποντο στο 26' να γράφει το 58-56. Κάπου εκεί η επίθεση της Βαλένθια ξεκίνησε να δίνει λύσεις, με τους Ρέιβερς και Μπαντιό να διαμορφώνουν το 65-60 στο 27', με τον Πουέρτο στο 28' να κάνει το 67-60 και να δίνει ανάσες στους γηπεδούχους. Ο Μοντέρο στο 29' έκανε το 69-61, με την τελική ευθεία να βρίσκει τις δύο ομάδες στο 71-64.

Δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά: Λύγισε και τη Ζαλγκίρις και πάει για πλεονέκτημα έδρας η Βαλένθια!

Ο Πραντίγια στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου πήγε τη Βαλένθια και πάλι στους 9 (73-64), με τη Ζαλγκίρις να απαντά άμεσα με σερί 4-0 με τον Μπουτκεβίτσιους για να μειώσει σε 73-68 στο 32'. Ο Τέιλορ με τρίποντο έκανε το 76-68, με τον Σακό με κάρφωμα να πηγαίνει τους γηπεδούχους και πάλι στους 10 (78-68) στο 33'. Ο Μπαντιό στο 34' με ακόμα ένα σουτ από την περιφέρεια διαμόρφωσε το 81-70, με τον Πραντίγια να κάνει στη συνέχεια το 83-71. Ο Σλίβα έδωσε με τρίποντο ανάσα στη Ζαλγκίρις στο 35' για το 83-74, με τον Μπραζντέικις (13π., 3/3 τριπ.) και πάλι από την περιφέρεια να μειώνει σε 85-79 στο 37' και τους Λιθουανούς να παίζουν το τελευταίο τους χαρτί στην αναμέτρηση. Ο Ρέιβερς με φόλοου κάρφωμα στο 38' να γράφει το 87-79, με τον Σλίβα όμως στο 1:57 για τη λήξη με τρίποντο να μειώνει σε 87-84. Ο Φρανσίσκο μάλιστα στα 56" με πολύ δύσκολο σουτ από την περιφέρεια έφερε το παιχνίδι στα ίσα (87-87), με τον Μπαντιό στα 28" να δίνει προβάδισμα στη Βαλένθια με 89-87. Ο Φρανσίσκο πήγε για την πλήρη ανατροπή στα 15", αλλά έκανε airball σε τρίποντο, με τη Ζαλγκίρις να καθυστερεί να κάνει φάουλ και να στέλνει στην γραμμή τον Μοντέρο στα 5", με τον Αμερικανό άσο με 2/2 να σφραγίζει τη νίκη των γηπεδούχων με 91-87.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 50-39, 71-64, 91-87

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