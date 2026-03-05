Μίλτον για τα όσα έζησε στο Ντουμπάι: «Ήταν αρκετά τρελό - Έκανα βάρη, αλλά δεν είχα παππούτσια να παίξω»

Ο Σέικ Μίλτον σε δηλώσεις του περιέγραψε τα όσα έζησε «κολλημένος» στο Ντουμπάι, σημείωσε ότι ήταν αρκετά τρελή ιστορία, ενώ ανέφερε πως έκανε βάρη, αλλά δεν είχε παππούτσια να παίξει μπάσκετ.

Ο Σέικ Μίλτον ήταν ένας από τους τρεις παίκτες της Παρτιζάν που πήγαν στο Ντουμπάι μετά το τέλος των Εθνικών Κυπέλλων. Μέχρι σήμερα, είναι ο μόνος που επέστρεψε, καθώς οι Ντουέιν Ουάσινγκτον και Ντίλαν Οσετκόφσκι θα προσγειωθούν με διαφορετική πτήση.

Ο Μίλτον σε δηλώσεις του σε σερβικό μέσο περιέγραψε τα όσα έζησε «κολλημένος» στο Ντουμπάι: «Δεν ξέρω φίλε, δεν είχα χρόνο να τα σκεφτώ όλα, μόλις προσγειωθήκαμε. Αλλά, χαίρομαι που όλα πήγαν καλά. Μόλις προσγειωθήκαμε. Ανυπομονώ να επιστρέψουν και οι συμπαίκτες μου στο Βελιγράδι, ανυπομονώ να αρχίσω να παίζω μπάσκετ.»

Ο Μίλτον είχε επίσης μια σύντομη περιγραφή για το τι θα μπορούσαν να κάνουν όσον αφορά το μπάσκετ στο Ντουμπάι και πώς ένιωθαν σε ένα τέτοιο περιβάλλον: «Μπορούσα να κάνω καρδιοαναπνευστική άσκηση και να σηκώνω βάρη, αλλά δεν είχα παπούτσια μπάσκετ και αίθουσα για να παίξω». «Ναι! Ήταν αρκετά τρελό, δεν είχα πολύ χρόνο να τα σκεφτώ όλα, απλώς χαίρομαι που επέστρεψα», κατέληξε.