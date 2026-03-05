Ξέσπασε ο Μπράουν: «Ο Σάι κάνει σπουδαία δουλειά στο να πείθει τους διαιτητές πως τον χτυπάνε»

Ο Μάικ Μπράουν στις δηλώσεις του μετά την ήττα των Νικς από τους Θάντερ… ξέσπασε για τα σφυρίγματα που παίρνει ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Οι Νιού Γιόρκ Νικς γνώρισαν την ήττα από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 103-100 και έχουν έντονα παράπονα από την διαιτησία. Ο Μάικ Μπράουν κατά τη διάρκεια του ματς βγήκε εκτός εαυτού με το επιθετικό που δεν δόθηκε στον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και τελικά δέχθηκε τεχνική ποινή.

Στις δηλώσεις του μετά το ματς, στάθηκε στα σφυρίγματα που παίρνει ο αστέρας των Θάντερ και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Σάι δύσκολα μαρκάρεται. Κάνει σπουδαία δουλειά στο να πείθει τους διαιτητές – πιθανότατα περισσότερο από κάθε άλλον στη λίγκα – πως τον χτυπάνε και του γίνονται φάουλ».