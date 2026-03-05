Έξαλλος ο προπονητής των Νικς: Έκανε... ντου στον διαιτητή! (vid)

Εκτός εαυτού βγήκε ο προπονητής των Νιου Γιορκ Νικς, Μάικ Μπράουν μετά από απόφαση να μην χρεώσουν με επιθετικό φάουλ τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Οι Νεοϋορκέζοι υποδέχονται τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, στο ντέρμπι της βραδιάς, με μια φάση λίγο πριν την λήξη του πρώτου δωδεκαλέπτου να κάνει έξαλλο τον προπονητή των Νικς.

Συγκεκριμένα, οι διαιτητές δεν σφύριξαν επιθετικό φάουλ στον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, με τον Μάικ Μπράουν να διαμαρτύρεται εντονότατα, ενώ μόλις υπήρξε διακοπή έκανε... ντου στον έναν διαιτητή.

Ο προπονητής των Νεοϋορκέζων σχεδόν κόλλησε το πρόσωπό του στο πρόσωπο του διαιτητή και άρχισε να φωνάζει με αποτέλεσμα να του δοθεί τεχνική ποινή.